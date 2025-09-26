35 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ, କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ
କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାମ ଘୋଷଣା । ପ୍ରକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଗଂଜାମ, ଦାସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ।
Published : September 26, 2025 at 11:08 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 11:15 PM IST
Newly appointed District Congress Committee Presidents of Odisha ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଲିକା ଘୋଷଣା । ୩୫ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନାମ ଘୋଷଣା । ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ୩୫ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ବ । ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଦାୟିତ୍ବ । ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ କଟକ ଓ ଗିରିବାଳା ବେହେରା କଟକ ସିଟି ସଭାପତି ।
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୃଜନ ସଙ୍ଗଠନ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । 35 ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ (ପଶ୍ଚିମ) ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ପୂର୍ବ ପାଇଁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ବିଧାୟକ ଦାସରଥି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ । ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଆପଳା ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରକା ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
କଟକ ସହର ପାଇଁ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଲା ବେହେରା ଏବଂ କଟକ ସଦର ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଛବିରାଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଆଳିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବସ୍ମିତା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ । ଯାଜପୁରଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ମାଗୁଣି ବଟକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଦେବପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କୁ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ଦଳ । ସତ୍ୟ ଶିବ ଦାଶଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହର୍ଦିପ ସିଂହ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନଳିନୀ କାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ଅନୀଲ ମେହେର, ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିନ୍ଧ୍ୟା ବିନି ସାହୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେମ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜଳନ୍ଧର ନାଏକ, କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପରିଡା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରୂପକ ତୁରୁକ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମ ପାଇଁ ଭୂଷଣ ବିହାରୀ ସାହୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲିପିକା ମାଝୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରଞ୍ଜିତ ଦାଶ, ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ପୁରୀ ପାଇଁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରାଉରକେଲା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୀର ହୁସେନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅମିତ କୁମାର ଗୁରୁ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିନୋଦ ପାତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ସୁନିଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏଆଇସିସି ।
Heartiest congratulations to all the newly appointed District Congress Committee Presidents of Odisha. I am confident that with your able leadership, @INCOdisha will scale new heights. Wishing you all the very best in your responsibilities ahead. 👍 pic.twitter.com/t7yPUIu3yT— Navajyoti Patnaik (@NavjyotiPatnaik) September 26, 2025
ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନେ 35ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ବୁଲି ନେତା ଚୟନ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର