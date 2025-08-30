ETV Bharat / politics

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା !

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।

Mahanadi Water Dispute
Mahanadi Water Dispute (ETV Bharat Odisha)
Published : August 30, 2025 at 11:02 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଥିବା ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ । ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆନ୍ତରିକ ଓ ସୋହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି । ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି । ମିଳିତ ଭାବେ ସହଯୋଗୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଉଚିତ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ।



ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗୁଡିକ ବୈଠକ କରିବେ । ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବୈଠକ ହେବ । ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଦୃଢ଼ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ସମ୍ପଦଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୋହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବ । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାମଗୁଡିକର ତଦାରଖ କରିବେ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓ ସମ୍ମତିମୂଳକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାର ପଥକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାବେଶୀ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ହିତକାରୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୋଲା ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।



ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭେଟ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଇଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Odisha cm Chhattisgarh cm
Odisha cm Chhattisgarh cm (ETV Bharat Odisha)



ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ।

ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଗତକାଲି ଦେଇଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ । ଉତ୍ତରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସହମତ ।"

024 ଫେବ୍ରୁଆରି 22ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ 42 ତମ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରପତି ଏ.ଏମ. ଖାନୱିଲକର ଭାରତର ଲୋକପାଳଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତା ପରଠାରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣିକୁ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିଚାରପତି ଖାନୱିଲକର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର 9 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ବିଚାରପତି ବେଲା ଏମ. ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଷ୍ଟିସ ତ୍ରିବେଦୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରି 25ରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଜୁନ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ରୂପେ ବେଲା ଏମ. ତ୍ରିବେଦୀ ଅବସର ନେବାପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ ଗତ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 2018ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେବା ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 42ଟି ଶୁଣାଣି ସହ 46ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି ।

Odisha cm Chhattisgarh cm
Odisha cm Chhattisgarh cm (ETV Bharat Odisha)

ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ୨୦୧୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଗଠନ କରିଥିଲେ ।

