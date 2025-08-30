ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଥିବା ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ । ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆନ୍ତରିକ ଓ ସୋହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି । ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି । ମିଳିତ ଭାବେ ସହଯୋଗୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଉଚିତ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Odisha & Chhattisgarh move forward on Mahanadi talks— CMO Odisha (@CMO_Odisha) August 30, 2025
The Chief Secretaries of Odisha & Chhattisgarh, along with senior Water Resources officials met to deliberate on the Mahanadi water issue. Both States agreed to work sincerely & amicably towards a mutually beneficial…
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗୁଡିକ ବୈଠକ କରିବେ । ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବୈଠକ ହେବ । ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଦୃଢ଼ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ସମ୍ପଦଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୋହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବ । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାମଗୁଡିକର ତଦାରଖ କରିବେ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓ ସମ୍ମତିମୂଳକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାର ପଥକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାବେଶୀ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ହିତକାରୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୋଲା ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭେଟ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଇଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ।
024 ଫେବ୍ରୁଆରି 22ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ 42 ତମ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରପତି ଏ.ଏମ. ଖାନୱିଲକର ଭାରତର ଲୋକପାଳଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତା ପରଠାରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣିକୁ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିଚାରପତି ଖାନୱିଲକର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର 9 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ବିଚାରପତି ବେଲା ଏମ. ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଷ୍ଟିସ ତ୍ରିବେଦୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରି 25ରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଜୁନ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ରୂପେ ବେଲା ଏମ. ତ୍ରିବେଦୀ ଅବସର ନେବାପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ ଗତ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 2018ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେବା ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 42ଟି ଶୁଣାଣି ସହ 46ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି ।
ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ୨୦୧୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଗଠନ କରିଥିଲେ ।
