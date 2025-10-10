୨୦-୨୫ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିଜେପି ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ
ଗୁରୁବାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନଜାତି ସଙ୍କୁଳ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି "ଜନଜାତି ସଙ୍କୁଳ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା" କର୍ମଶାଳା । ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି କିଛି ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ଅର୍ଥାତ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏହି କର୍ମଶାଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପରିଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ ହେବ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କର୍ମଶାଳାରେ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ । ବିଜେପିର "ଜନଜାତି ସଙ୍କୁଳ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା" କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବି.ଏଲ. ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠକ ଭି. ସତୀଶ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ । ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେମିତି କରାଯିବ ସାମିଲ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବଢିବ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ସେନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ "ଜନଜାତି ସଙ୍କୁଳ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା" ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ କର୍ମଶାଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । ପରେ କଣ ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ । ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କେମିତି ଦାଦନ ହେବନାହିଁ ତାଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ବିକାଶ ଦେଖିବେ । କେନ୍ଦୁଝରର 5ଟି ଗାଁରେ ଆମେ ସଙ୍କୁଳ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । "
