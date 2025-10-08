ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି; ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

ETV Bharat / politics

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ ପ୍ଲାନ l ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଂଚଳର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ | ନିଜ ନିଜ ଅଂଚଳର 20ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ନେଇ ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ l ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର କର୍ମଶାଳା ହେବ l ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ 15 ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି l ଆଗକୁ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି l

20 ରୁ 25 ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ

ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ, ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବଡ ପ୍ଲାନ l ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ, ଜନଜାତି ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି କିଛି ଗାଁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ 20 ରୁ 25 ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ l ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଗାଁ କରିବା ସହ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା l କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ କିପରି ଲାଭାନ୍ଵିତ ହେବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ l

ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୋଜନା

ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି | ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ l ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆାଦିବାସୀ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, 33 ଏବଂ ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା 5 l 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର 18 ଜଣ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଜିତି ଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ l ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଜିତିଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ଵ ସେମାନେ ନେବେ l

9ରେ ବସିବ ବଡ ବୈଠକ


ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବ ବଡ ବୈଠକ l ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ l ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l

୨୪ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି-ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ

ଏ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏହା 2022ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଓଡିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ୧୮ ଜଣ ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳର ୧୮ ଜନଜାତି ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ୪ ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ୨୪ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

