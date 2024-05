ଆଗେ ଟିକଟ ମିଳିଲା, ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ସନ୍ତୋଷ - NILGIRI CONSTITUENCY

Updated : May 4, 2024, 11:22 AM IST

Published : May 4, 2024, 10:52 AM IST

By ETV Bharat Odisha Team

ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ସନ୍ତୋଷ (ଭିଡିଓ- ଇଟିଭି ଭାରତ,ଓଡିଶା) ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପିରେ ଔପଚାରିକ ମିଶ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲା ଟିକଟ । ଟିକଟ କନ୍ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଛାଡିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଜର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀରେ ଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାର, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ଟିକଟ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ସହ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଛାଡି ଜାତୀୟ ଦଳରେ ମିଶିଛି । ଯେଉଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍ବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଜେଡି ଦେଖିଲା ନାହିଁ ମତେ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା । ହେଲେ ବିଜେପି ତାହା ନକରି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମତେ ଟିକଟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟକୁ ପକ୍କା କରିବି ଓ ଦଳକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବି । ନୀଳଗିରିରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଗୋଟେ ଥର ଛାଡିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁଥର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଜିତିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ ।’’ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା JMM - assembly election

ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ନାରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୃଢ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

