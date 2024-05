'ବିଜେଡି ଇସ୍ତାହାର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ବାରା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର' - BJP Criticized BJD Manifesto

BJP Criticized BJD Manifesto (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ହେଲେ ଏହି ଇସ୍ତାହାରକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି । ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଯାଏଁ ପୂରଣ ନକରି ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି । ସେହିଭଳି ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କେତେ ପୂରଣ କଲେ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଏପରିକି ବିଜେଡି ଇସ୍ତାହାରକୁ 'ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ବାରା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର' ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେପି ।

ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଛି । କିନ୍ତୁ ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେତେ ପୂରଣ କଲେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଥରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବା କଥା । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଇସ୍ତାହାର 'By the Pandian, For the Pandian and Of the Pandian' । ସେମାନେ ୫T ଆରମ୍ଭ କଲେ, ୫Tରେ ହେଉଥିଲା କଣ ? ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ଚାକର ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅଫିସରମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଥଲେ । ଏହି ଇସ୍ତାହାର କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 'ଆମେ ୨ ଆମର ୨' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 'ଆମେ ୨-ଆମର ୨', ଅର୍ଥାତ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି । ଆମର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ରାତି ଅଧିଆ କରାଗଲା । ଅନ୍ଧାରୀ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଲୁଚାଛପାରେ ନହେଉ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ କହିଥିଲେ ଇଟା ପଡିନି । ବିଜେଡି ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା KGରୁ PG ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ । ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ୨ଟି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆମ ଝିଅ ଓ ସୁ-କନ୍ୟା ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନାହିଁ । ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି' ଛାଡ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ଘରୋଇ କଳ କାରଖାନା ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କହିଥିଲେ, ହେଲା ନାହିଁ । ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପିଲା ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ୩୧୪ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ହୋଇନାହିଁ । ଆଳୁ ମିଶନ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଚୁଲିକି ଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ହୋଇନାହିଁ । ମେଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତାହା ହୋଇନାହିଁ । କଟକରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲର ଫିଲ୍ମ ସିଟି କହିଥିଲେ, ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ଏପରିକି ତା'ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ମହାନଦୀରେ ୭ଟି ବ୍ୟାରେଜ ହୋଇନାହିଁ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ? ତା'ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ କୁଆଡେ ଗଲା ? ବିନା ସୁଧରେ ଶିକ୍ଷାଋଣ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ । ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବ ଭବନ କହିଥିଲେ, ତାହା କେଉଁଠି ? ଧାନ କିଣା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ୪ ଦ୍ବାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତାହାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହାର କେବଳ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି ଯାହା କହିଛି ସବୁ ପୂରଣ କରିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର