ସିଏଜି ଧରିଲେ ନବୀନ ସରକାରର ଅର୍ଥ ଦୁରୁପଯୋଗ; ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଲେ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ
CAG ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ବିଜେଡି । ପରସ୍ପର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ-ବିଜେଡି ନେତା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ବିଜେପିକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ।
Published : September 27, 2025 at 10:03 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ମହାଲେଖ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହା ସମୀକ୍ଷକ (CAG) ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହିରିବା ଭଳି ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ନବୀନ ସରକାରର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଘୋର ଅନିୟମିତତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସିଏଜି ଧରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ବ୍ୟାପକ ଦୁରୁପଯୋଗ କଥା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଶାସକ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଭାରତର ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ସରକାରର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଘୋର ଅନିୟମିତତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଯାହା ସେ ସମୟର ଅପାରଗତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାଣୁତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ରିପୋର୍ଟରୁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଗତ ସରକାର ଅମଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ସ୍ତରରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଏପରିକି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ବ୍ୟାପକ ଦୁରୁପଯୋଗ ଗତ ସରକାରର ସମ୍ବେଦନହୀନତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ହରିଲୁଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିୟା-ପ୍ରୀତି-ତୋଷଣ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଆମ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଭରସା ଅତୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ।"
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ବିଜେଡି ନେତା
ଜବାବରେ ପୂର୍ବତନ ଏଜି ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସିଏଜି ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂସ୍ଥା । ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ । ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପଢିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି, ସେ ନଈ ନ’ ଦେଖୁଣୁ... । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି । ନଚେତ ସେ ସବୁକୁ ବେଖାତିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ବା ପିଏସିକୁ ପଠାଯାଏ । ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ତର୍ଜମା ହୁଏ । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ । ଏହା ପରେ ପିଏସି ଦେଇଥିବା ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଖିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭୁଲିଗଲେଣି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ ।"
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ତାଲିକା ରଖିଲେ
ଅମର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଚରମ ବିଫଳତା ଜାରି ରହିଛି । ତାଙ୍କ ସରକାରର କୌଣସି ବି ଉପଲବ୍ଧି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅସମର୍ଥ । ତେଣୁ ସେ ଏଭଳି ବୃଥା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି । ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ସରକାର ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି ନା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା । ଏ ସବୁରୁ ନଜର ହଟେଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଆଦୌ ସଫଳ ହେବନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଦେଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥାର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ' ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସିଏଜି ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ।"
ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା, ବିଜେପିକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ
ସେପଟେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଗତ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରେସମିଟରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ । ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମଚାରୀ, ଦଳୀୟ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଲୁଟିଥିଲା ବିଜେଡି'
କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କାରବାର ହୋଇଛି ।ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୪୮.୭୫ କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରବାରରେ ଲଗାଇଥିବା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି । ବିଭାଗୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକରେ ଟଙ୍କା ନ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ବ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଟିଏମ୍(ATM) ଉଠାଣ, ୟୁପିଆଇ( UPI )ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଊଠାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।
ସେହିଭଳି ଓଡିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମୃତ ଏବଂ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଡିଟ୍ ରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ୨୦୧୮-୧୯ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୩,୨୭୯.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ୨,୮୦୮.୨୭ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ସେହିଭଳି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ(ରୁସା) ଅଧୀନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୫୮ଟି ଷିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଊଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ(ରୁସା) ଅଧୀନରେ ୬୯୯.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ୫୬୨.୮୬ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
'ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି'
ରୁସା ଅଧୀନରେ ଥିବା ୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଛଅଟି ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୧୧.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇସିଟି (ICT) ଲ୍ୟାବ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୧.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥକୁ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ,ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ ୯୭.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୧୮୦ଟି ଡେସ୍କଟପ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୬୫ଟି ଡେସ୍କ ଟପ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୧୫ଟି ଡେସ୍କଟପ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ ସୁଦ୍ଧା ୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା।
ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ବିଜେପି
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଖିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ । ଏଥି ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନିୟମିତତା ମାମଲାଗୁଡିକରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ରହିଛି । ଏହି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତାର ନାରା ଦେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଊଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ଊପରେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦେକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
