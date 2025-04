ETV Bharat / politics

Waqf ବିଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ହାଇଡ୍ରାମା: କଂଗ୍ରେସ କଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ବିଜେପି କହିଲା ନବୀନ ଖଳନାୟକ - WAQF BILL ROW





ବିଜେଡ଼ିର ଘମାଶାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର । ନରସିଂହ ଏନେଇ ଭବିଷ୍ୟ ବାଣୀ କରିଛନ୍ତି । ‘‘ଆଗକୁ ବିଜେଡି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଉପରକୁ ଉଠିବ । ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଜେଡି ଦଳ ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସଦୃଶ ହୋଇଗଲା ।ବିଜେଡ଼ି କହିଲା waqf ବିଲକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା,ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ମତଭେବ ଦେଖାଦେଇଛି’’ ।





Waqf ବିଲ ରେ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁଭଳି ବିବାଦ ଲାଗିରହିଛି ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୭ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଭିତରେ ୩ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏବେ ବିଜେଡିର "all is not well" । ଜଣେ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଲେ ,ଦୁଇ ଜଣ ବିଲ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଲେ । ଆଉ ୪ ଜଣ ବିଲ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ତେବେ ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ସର୍ବୋପରି ନବୀନଙ୍କ ନୀରବତା ବିଜେଡିର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଗୋଳିଆ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭ୍ରମ । ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ।





ନବୀନଙ୍କୁ ନାୟକ ଖଳନାୟକ କହିଲା ବିଜେପି

ସେପଟେ ବିଜେପି କହୁଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବି ନବୀନ ଓ ଖଳନାୟକ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର୍ । ଯାହା ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ଫାଳ ଫାଳ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ। ଦଳ ଭିତରେ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲାଣି ବିଜେଡି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ।

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ବିଜେଡ଼ିରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବି ନବୀନ ଓ ଖଳନାୟକ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର୍ । ଯାହା ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ନବୀନ କେତେବେଳେ ନାୟକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖଳନାୟକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ସବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଇସାରାରେ ହେଉଛି । କାଳେ ଭୋଟ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ନବୀନ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି । ଦିନେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଲେ । 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହାକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ।’



ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୭ ପଂଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଡକୁ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ,ବିଜେଡି ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଦବଦବା ରଖିଛି ତାହା ବଜାୟ ରଖିବ ନା ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।







ବିଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ରଖିଥିଲା । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ୩୧୪ ବ୍ଲକ ରେ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଜେଡି ଭୋଟର ଏବେ ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କାରେ । ନବୀନଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ପଦର୍ଶନ କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ସନ୍ଦିହାନ।





