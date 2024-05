ETV Bharat / politics

ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୃଢୋକ୍ତି, 'ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୮ ଆସନରୁ ୨୪ ଆସନ ଜିତିବ ବିଜେଡି' - Lok Sabha Election 2024

BJD will win 24 out of 28 assembly seats in first phase, Says VK Pandian ( ETV Bharat Odisha )