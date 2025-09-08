ETV Bharat / politics

ସମଦୂରତା ନୀତି: ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିବ ବିଜେଡି

ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ ବିଜେଡି । ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ।

BJD president NAVEEN PATNAIK
BJD president NAVEEN PATNAIK (File Pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2025 at 4:03 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମଦୂରତା ନୀତି ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ରଖିବ । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୨୦୧୨ରେ ବି ଏମିତି କରି ସାରିଛି ବିଜେଡି ।

BJD To Abstain From Vice-President Elections (ETV Bharat Odisha)

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଛି । ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜେଡି । ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମଦୂରତା ନୀତି ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ରଖିବ । ଆମେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ । ସାଢେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିକାଶ ଆମର ନଜର ।



ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଶେଷକୁ ସେଇଆ ହୋଇଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଭୋଟ ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ବିରତ ରହିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ମେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଗି ଦଳର ନେତା ମାନେ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ନବୀନ; ବଢ଼ିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା



ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜେଡିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା । ବିଜେଡି ଯଦି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଏକ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର କଥା ଉଠିଥାନ୍ତା । ଯଦି ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ସହ ମୁଁହାମୁହିଁ ହେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ସମିକରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ବାଛିଛି । ଜଗଦୀପ ଧନଖଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ।

୪ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ-

ଗତକାଲିଠୁ 4 ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରୁଛି । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନବୀନ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ । ଏହାଛଡ଼ା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ-

କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ବାଧୀନ NDA ମେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : September 8, 2025 at 5:13 PM IST

TAGGED:

NAVEEN PATNAIK BJDVICE PRESIDENT POLLSBJD EQUIDISTANCE STRATEGYBIJU JANATA DAL MP SASMIT PATRABJD TO ABSTAIN VP ELECTION VOTING

