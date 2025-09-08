ସମଦୂରତା ନୀତି: ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିବ ବିଜେଡି
ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ ବିଜେଡି । ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମଦୂରତା ନୀତି ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ରଖିବ । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୨୦୧୨ରେ ବି ଏମିତି କରି ସାରିଛି ବିଜେଡି ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଛି । ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜେଡି । ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମଦୂରତା ନୀତି ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ରଖିବ । ଆମେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ । ସାଢେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିକାଶ ଆମର ନଜର ।
ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଶେଷକୁ ସେଇଆ ହୋଇଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଭୋଟ ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ବିରତ ରହିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ମେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଗି ଦଳର ନେତା ମାନେ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
#WATCH | Delhi: BJD MP Sasmit Patra says, " biju janata dal has decided to abstain from the vice presidential elections tomorrow. the biju janata dal remains equidistant from both the nda and india alliances. we are focused on the development and welfare of odisha and 4.5 crore… pic.twitter.com/hiUuhdgwYh— ANI (@ANI) September 8, 2025
ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜେଡିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା । ବିଜେଡି ଯଦି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଏକ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର କଥା ଉଠିଥାନ୍ତା । ଯଦି ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ସହ ମୁଁହାମୁହିଁ ହେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ସମିକରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ବାଛିଛି । ଜଗଦୀପ ଧନଖଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ।
୪ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ-
ଗତକାଲିଠୁ 4 ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରୁଛି । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନବୀନ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ । ଏହାଛଡ଼ା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ-
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ବାଧୀନ NDA ମେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ।
