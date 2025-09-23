ବିଜେଡିରୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ନିଲମ୍ବିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡା ଜବାବ ରଖିଲେ ନେତ୍ରୀ
ବିଜେଡିରୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ସସ୍ପେଣ୍ଡ । ମହିଳା ଶାଖାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ।
Published : September 23, 2025 at 10:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆଜି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବନ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଂପାଦକ ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ ସାଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ।
ବିଜେଡିରେ ରହି ନାଁ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲଗାତର ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ମହିଳା ବ୍ୟାପାର ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) । ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ କଟିବା ଓ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ । ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ । ବିଜେଡିର ମହିଳା ସଂଗଠନରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ।
କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା । ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସନ୍ୟାସୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥିଲା । ନାଁ ନନେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଳ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶ୍ରୀମୟୀ ବିରୋଧରେ ଦୁଇ ନେତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସାରଦା ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିବା ମହିଳା ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହଙ୍ଗୀନୀ ଛୁରୀଆ କହିଥିଲେ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବାହାରିଥିଲେ ।
ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମୟୀ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଶ୍ରୀମୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିଜେଡିକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ବାଭିମାନ ସହ ସାଲିସ କରିନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ । ଦୀର୍ଘ ଏକବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦଳରେ ନାହିଁ ଓ ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିନାହିଁ, ସେ ଦଳ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ । ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଓଡିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ନେତା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ସହ ଖେଳିବା କେତେଦୂର ଠିକ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର । ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଆହ୍ବାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଜନନାୟକଙ୍କର ଦାୟାଦ ଯେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ । ମୁଁ ଓଡିଆ ଝିଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଗାରିମାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ ।
ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଏକବର୍ଷ ଧରି ଦଳରେ ନଥିବା ଓ ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିନଥିବା କଥାର ଜବାବ ରଖିଛି ଦଳ । ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର କିଛି ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଂପାଦକ ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ ସାଏଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, BJDରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ
ନିକଟରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ । ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର