ETV Bharat / politics

ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, BJDରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ

ବିଜେଡି ଛାଡିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ । ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି । ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ 4ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

Prafulla Mallik
Prafulla Mallik (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କାଲି ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଜି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ । ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇବା ପରେ ଦଳ ବିରୋଧି କଥା କହିଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ବିଜେଡି । ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ଇସ୍ତଫା ପରେ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ:

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ସକାଳେ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି । ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

72 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜେଡିରୁ ଦୁରେଇଲେଣି 3 ନେତା:

ଯେବେଠୁ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲାଣି, ସେହିଦିନଠାରୁ ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଛି । ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତା ଦଳକୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ହେଉ ଅବା ଦଳ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଗତ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜେଡିରୁ ଦୁରେଇଲେଣି 3 ଦିଗଜ ଓ ଯୁବ ନେତା । ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା ବିଜେଡି ଛାଡିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ପରିଚାଳନାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂଗଠକ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରି ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ଛାଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ।


କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ?

ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)


ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଶଶୀଭୂଷଣ ବେହେରା, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ଗତକାଲି ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ । ଗତକାଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଥିଲେ, "ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟତା ରିନ୍ୟୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁନାହିଁ । ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି । ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁନାହିଁ ।

ଜବାବରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ, "ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ଦଳୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟରେ ସେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ବଡ଼ ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ।

ବିଜେଡିରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ:

78 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସେ 2004, 2009, 2014 ଓ 2019ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ସରକାରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଷ୍ଟିଲ ଏବଂ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେହିପରି ସେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜେପିର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 79927 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ ମାଝୀ ବହିଷ୍କୃତ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ - PRAFULLA MAJHI SUSPENDED

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : September 12, 2025 at 12:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PRAFULLA MALLIK QUITS BJDBJD SUSPENDED PRAFULLA MALLIKBJD EX MLA PRAFULLA MALLIKପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକPRAFULLA MALLIK LEFT BJD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.