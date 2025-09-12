ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, BJDରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ
ବିଜେଡି ଛାଡିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ । ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି । ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ 4ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
Published : September 12, 2025 at 12:44 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 12:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କାଲି ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଜି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ । ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇବା ପରେ ଦଳ ବିରୋଧି କଥା କହିଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ବିଜେଡି । ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଇସ୍ତଫା ପରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ:
ଆଜି ସକାଳେ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି । ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
72 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜେଡିରୁ ଦୁରେଇଲେଣି 3 ନେତା:
ଯେବେଠୁ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲାଣି, ସେହିଦିନଠାରୁ ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଛି । ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତା ଦଳକୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ହେଉ ଅବା ଦଳ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଗତ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜେଡିରୁ ଦୁରେଇଲେଣି 3 ଦିଗଜ ଓ ଯୁବ ନେତା । ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା ବିଜେଡି ଛାଡିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ପରିଚାଳନାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂଗଠକ ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରି ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ଛାଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ?
ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଶଶୀଭୂଷଣ ବେହେରା, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ଗତକାଲି ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ । ଗତକାଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଥିଲେ, "ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟତା ରିନ୍ୟୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁନାହିଁ । ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲି । ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁନାହିଁ ।
ଜବାବରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ, "ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ଦଳୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟରେ ସେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ବଡ଼ ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ।
ବିଜେଡିରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ:
78 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସେ 2004, 2009, 2014 ଓ 2019ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ସରକାରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଷ୍ଟିଲ ଏବଂ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେହିପରି ସେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜେପିର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 79927 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ ମାଝୀ ବହିଷ୍କୃତ, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ - PRAFULLA MAJHI SUSPENDED
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର