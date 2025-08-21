ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିହାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର । ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଗୋପାଲନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଯଦି ବିହାର ଭଳି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ଭୋଟଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବିଜେଡି ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର । ଏସଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଗୋପାଲନ । ଓଡିଶାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏସଆଇଆର । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୭ରେ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜେଡି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସଆଇଆର ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଭୋଟର ଯେମିତି ବାଦ ନପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେପରି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା:
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଧାରା ୨୦ଏ(୧-ସି)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ଅଛି । ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଦି ସେମାନେ ଭୋଟଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଗ୍ରାମରେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କମିଶନ ବିହାର ଭଳି ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ଭୋଟଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଏହା ହେଲେ ବିଜେଡି ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ ।"
ଦେବୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏସଆଇଆରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ବାହାନାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କମିଶନ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସଠିକ ହେବା ଉଚିତ । ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ବିଜେଡି ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଆଳ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବିହାରରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର କଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ନହେଉ । ଏହା ହେଲେ ବିଜେଡି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବନାହିଁ ।"
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରି ମରି ହଜି ଯାଇଥିବା ଭୋଟର ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କାଟିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆୟୋଗ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ।" ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନୀଳ ମାଧବ ହିକ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଘେରାଉ କରିବୁ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନାଁ'ରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆନଯାଉ ।"
ଏପରି କହିଲା ବିଜେପି:
ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଥାଏ । ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ । ନିଜ ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା । ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ, ନାଁ କାଟିବା କଥା । ନାଁ' ନଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଯୋଡିବା କଥା । ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟିବା କଥା ନୁହେଁ । ମୁଁ ଏ କଥା ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କଦାପି ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା । ଯଦି ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ । ଯଦି ଏହା ପରେ ଶୁଣା ନଗଲେ, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବି ।"
