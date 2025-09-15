ସାର ସଙ୍କଟ ନେଇ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ବିଜେଡି, ବିଜେପି କହିଲା ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ
ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଂକଟ ନେଇ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉ ଥିବାବେଳେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ନୟାଗଡରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଡି ଆଗରେ ଶୋଇଲେ ଚାଷୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ ରହିଛି । ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହିଁ । ସରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେଡି । ଫଳରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି-ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ଦଳ । ଏପଟେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନାହିଁ । ଯଦି ମିଳୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରୁ କମ ମିଳୁଛି । ସାର ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ସମାବେଶରେ ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦଳର କୃଷକ ସେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶରେ ମୋହନ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା । ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଏହା ସହ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା ।
ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଖରିଫ ଚାଷ ଚାଲିଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାରର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ସାର ପାଇଁ ଡହଳବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି । ଯଦି ସାର ଅଛି, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ସାର ଯୋଗାଣକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ସମାଜକୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ।"
ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଏମଏସପି ଓ ବୋନସ ଦେବାକୁ ମୋହନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ । ରବି ଚାଷ ସମୟରେ ଟୋକନ ଥାଇ ଚାଷୀ ବଳକା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ପଞ୍ଜିକରଣ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କମେଇବା ଲାଗି ସରକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି । ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣର ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧାରୁ ଚାଷୀ ଆଧାରକାର୍ଡ ଧରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ସରକାର ବଧୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।"
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସାର ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିତରଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀକୂଳ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସାର ନପାଇବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଓ ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଖୁଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି ।"
ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ଦାବିପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛି, "ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ସାର ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ । ସାର ବଣ୍ଟନରେ କଳାବଜାରୀ, ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଦରରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ପହଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କଫେଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ । ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲା ତେବେ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବ ଦଳ ।
ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଂକଟ ନେଇ ରାଜନୀତି-
ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଂକଟକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉ ଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି l ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଚାଷୀ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ । କିଛି ଜାଗାରେ କଳାବଜାରୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ବିଜେଡି । ବିରୋଧୀ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିବା କଥା ସେମାନେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି । କୃଷକର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ । ଚାଷୀ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ଆଗ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉ । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ସାର ପାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"
ସାର ରାଜନୀତି ହିସାବ ଦେଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ-
"ସାର ଅଭାବ ନାହଁ l ବିରୋଧୀ ପ୍ରହେଳିକା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ l ସରକାର ପାଖରେ ମହଜୁତ ଅଛି ଆହୁରି 1 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟନ ସାର । ଗତ ବର୍ଷ ଚଳିତ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 8 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟନ ସାର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା l ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 85 ହଜାର ଟନ ସାର ବଣ୍ଟା ସାରିଲାଣି l ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ମାଜୁଜୁତ ଅଛି l ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆହୁରି ସାର ମଗେଇବୁ l ବିରୋଧୀ ସାର ନାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି l ଆଗୁଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ସାର ଦରକାର ହେଲା l ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅଛି l ଯେଉଁଠି ସାର କଳାବଜାରୀ ହେବ ଆକ୍ସନ ହେବ l ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଯେତେ ସୋ ବାଜି କଲେ ଵି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ।
ସେପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସାର ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପୂରା ହିସାବ ବି ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା l ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ସମବାୟ ସମିତି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି l କିଛି ଦିନ ତଳେ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ସମବାୟ, କୃଷି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ସାର ଅଭାବ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ l ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ସାର ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ନାହିଁ l
ସାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଡି ଆଗରେ ଶୋଇଲେ ଚାଷୀ-
ସାର ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାଡି ଆଗରେ ଶୋଇଲେ ଚାଷୀମାନେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋଜିନା ଦାସଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଘେରାଉ କରି ରଖି ଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ SP ,SDPO ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚି ପରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘଉଡାଇବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ । ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାପରେ ପୋଲିସ 7ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି l
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଷୀ ମାନେ ବିଶୁଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା , ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋଜିନା ଦାସଙ୍କ ଗାଡି ଆଗରେ ଶୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଘଠନର ନେତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସର ଗିରଫ ଭୟରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କାରୀ ଚାଷୀମାନେ ।
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କିଛି ଲୋକ ଏଭଳି ଘଟଣା କରାଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ହାଲା ବୋଲ୍ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସାର ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଘଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡିକ ମାର୍ଫେଡ ସାର ଉଠାଉ ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କୃଷକ ସଘଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ୟାକ୍ସ ମିଳୁନି ସାର, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ସାର କଳାବଜାରୀ କରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରୀ ହେଉଛି, ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା 700 ରୁ 11 ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୀ ହେଉଛି, କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାର ହୋଲ୍ ସେଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସାର କଳାବଜାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ସହ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସଙ୍କଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ୟୁରିଆ ବସ୍ତା ପିଛା ହଜାରେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୀ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସାର ଯୋଗାଣରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମିତତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ରୋକ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କୃଷକ ସଘଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଏବଂ DRSS କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପିଛା ଏକ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ନୟାଗଡ