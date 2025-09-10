ବିଜେଡିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ, ଆଗକୁ ନବୀନଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଫାଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଠିଆ କରିଛି ।
Published : September 10, 2025 at 10:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଏବଂ ସଂଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ଦଖଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଜେଡି । ତେବେ ଘର ସଜଡା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ । ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଜେଡି ଥିଙ୍କଟ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛି । 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ଦଳ ଓ ଦଳର ନେତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖୋଜିନଥିବାବେଳେ ଏବେ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ବୟସାଧିକ ଓ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜେଡିରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପିଢୀର ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ସେନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସକରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନବୀନ । ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯେତେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ନେତା ଭାବେ ସେତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲପ ହେଲେ ।
2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚୁପ ରହୁଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପରାଜୟ ଓ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ନେତା । ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନଙ୍କ ଓକିଲାତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପରେ ବଡ଼ କଂପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂ ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଭୂପିନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହେବାରୁ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ । 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ସଂସଦରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ । ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ନେଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ୍ଷତି ହେବ । ବିଜେଡି ଓ ବିଜେଡି ସଭାପତି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲେ କେବେ ବି ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହେବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି । ଯାହା କି ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ।"
ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନରେ ଅଦଳବଦଳ କରୁଛି । ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯାଉଛି । ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ବିଜେଡିରେ କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିବା ସହ ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା । ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ଦଳ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଏହି ନେତା । ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ସ୍ବାଭିମାନ ମଞ୍ଚ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦଳ ।
ଅବଶ୍ୟ ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଭାସ୍କର ରାଓ, ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳର ସଂଗଠନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ । ଦଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାସ୍କର ରାଓ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଦଳ ତରଫରୁ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦଳ ଛାଡିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।"
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ହୋଇନଥିଲେ ବି ବାଲେଶ୍ବର ବିଜେଡିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦଳୀୟ ନେତା ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଷୋଦଗାର କରୁଛନ୍ତି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ । ସେହିପରି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସିମୁଳିଆରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଦଳୀୟ ସଭାରେ ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ କହିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି । ସୁବାସିନୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଶଶୀ ସାହୁ ଜବାବ ଦେବା ସହ ପରାଜୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ, ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ନେତା ମେଳି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବୀନ ନଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ନେତା । ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ଵରର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ଵରର ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭେଟିପାରିନାହାଁନ୍ତି । ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉଥରେ ଆସିବେ । ବାଲେଶ୍ଵରରେ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ବସିକି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ଆସିଲେ ବାଲେଶ୍ଵରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ହେବ ।"
ନୂଆ କରି ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବାର ସପ୍ତାହ ପରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ଦଳ ଧୋକା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଥିବା ହରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଏତେ ବର୍ଷ ଦଳରେ କାମ କରି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁନାହିଁ । ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନେଉଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ବିଜେଡି ଏକ୍ସପାରି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ସତପଥୀ । ମହିଳା ସଂଗଠନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆକ୍ଷେପ ମୂଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ରଖୁଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ କାହା ବିରୋଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମୟୀ ନବୀନଙ୍କୁ ନେତ୍ରହୀନ ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟେଧନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଲାଗି ଏକପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମୟୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଦଳରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ।
ଶ୍ରୀମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦିନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅପମାନକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର । ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟେଧନ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ବୁଝିବା ଲୋକ ଏହାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରୁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ନାଁ କାଟି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି । ଆଉ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ । ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି । ଲେନିନ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଜକୁ ସୁହେଇବା ଭଳି ପ୍ରକାଶ କରାନଯାଉ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଘଟଣା ଉପରେ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ବିଜେଡିକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦଳ ଛାଡୁଥିବାରୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ହୁଇସିଲ ମାରିଲେ ବିଜେଡି ଭୁଶୁଡି ପଡିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ଜୟଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ । ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଜୟ ନାରାୟଣ ଫୁଟାଣି ଓ ଅହଂକାର କଥା ନକହିବା ଭଲ । ଦଳକୁ କେବଳ ଜନତା ଓ ଭୋଟର ଶେଷ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ନେତା ଦଳକୁ ଶେଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ବିଜେପି ଏବେ ସରକାରରେ ଅଛି । ଆଗକୁ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ ।"
ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିରେ ଏବେ ଯାହା ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଓ ବିଚାର ଉପରେ ଦଳ ନଚାଲିଲେ, ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଲୋକେ ଦୂରେଇ ଯିବେ । ରାୟଗଡାରେ ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ରାଜ୍ୟର କଥା । ତୃଣମୂଳର ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି । ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରସା ପାଉନଥିବାରୁ ଏମିତି ହେଉଛି । ଆଜିର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ଉଦ୍ୟମ ନକରେ ତାହାଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିର କଠୋର ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦଳ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ନେତାଙ୍କ ବିଷୋଦଗାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଏହା ଆଉ ଲୁଚାଛପା ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆଉ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ଦରକାର । ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ । ଦଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନବୀନ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନବୀନ ନେଲେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନାହିଁ । ନବୀନ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲିଥାନ୍ତେ । ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲାଗି ସେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିଲକ୍ଷୀତ ହେଉନାହିଁ । ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ସଜାଡି ପାରିବେ ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ । ଦଳର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି । ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନବୀନଙ୍କର କମିଯାଉଥିବାରୁ 2024ରେ ଦଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରେ ।"
