ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମାନେ ନିୟମିତ ଯାଉଥିଲେ: ବିଜେପି

ମୃତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପରେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ।

bjp mla babu sing
bjp mla babu sing (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2025 at 4:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତcଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯିଏ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ । ଏପରି ବୟାନ ପରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ।

"ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମାନେ ନିୟମିତ ଯାଉଥିଲେ"

ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମାନେ ନିୟମିତ ଯାଉଥିଲେ । ତାପରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି । ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇଥିଲେ । ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତାଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଲୋକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ । ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ? ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ? ଏ ସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି ନୁହେଁ ବିଜେପି ସରକାର । ତେଣୁ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତି ନେବେ । ଯିଏ ବି ଏ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ । "

'ସତ୍ୟ କୁ କେହି ଉଖୁରାଇ ପାରିବେନି'

ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତି ନେବେ । ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ । ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଉଖୁରାଇବା ପାଇଁ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ସତ୍ୟ କୁ କେହି ଉଖୁରାଇ ପାରିବେନି । ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହେବ କି ନାହିଁ ସମୟ କହିବ ।


କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍‌ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ ରେ ମମିତା‌ ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସେହି ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ୨୦୨୨ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବଜେଲରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହିଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଥିବା ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ବି ହୋଇଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୃତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ:

ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁିକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ମୃତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଗୋବିନ୍ଦ ଜେଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର CBI ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

