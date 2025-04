ETV Bharat / politics

ଅରୁଣଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ; ଦଳ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଓ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର, ସମ୍ବିତଙ୍କ ମୂଷା ଉପାଖ୍ୟାନ - BJD RIFT

Arun Sahoo And Sambit Routray Speak Out Amid BJD Rift ( ETV Bharat Odisha )

Published : April 12, 2025 at 10:46 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

BJD Leader Says Time For Battle Against BJP : ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ନେତା ମାପିଚୁପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଦଳ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଓ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବା ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ହୁଏ, ତାକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅରୁଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେ ମୂଷା ଉପଖ୍ୟାନ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

'ଦଳ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର'

ବିଜେଡିରେ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ଵିମତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ। ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 10 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଲଢେଇର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଲଢେଇ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ। ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ସଂସ୍କାରକୁ ଭଲ ପାଏ। ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇଟି ଧାର; ଉନ୍ନତି ସାଥିରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କାର ସପକ୍ଷରେ ରୁହେ। ଯଦି ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହୁଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦରକାର। ମୋର ଲଢେଇ ହେଉଛି ଦଳ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ରଣହୁଙ୍କାର।"





'ବିଜେଡି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ':

ଅରୁଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାଉ ଯାଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବିଜେଡି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ରାଜନୀତିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ବିଜେଡି 1997ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ରହିଛି । 2000ରୁ 2009 ବିଜେପି ସହ ଭାଗୁଆଳି ସରକାର କରିଛୁ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସାମ୍ପ୍ରଦୟିକ ଦଙ୍ଗା କରିବା ସହ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜେପି ହାତ ଛାଡିଥିଲୁ । 2009, 2014 ଓ 2019ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। 2024ରେ ଭୋଟ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲୁ।"



'ନବୀନ ଆମର ଏକ ମାତ୍ର ନେତା':