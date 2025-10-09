ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କ ବିନା ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା; ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଗଣେଇବ ଦଳ, କଟାକ୍ଷ କଲା ବିଜେପି
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚଶଖାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଓ କୁଶାସନ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ବିଜେଡି । ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିନା ବିଜେଡି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି । ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ।
ଗାନ୍ଧୀ ନୁହେଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପଦଯାତ୍ରା-
ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ । ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏମିତିକି ବ୍ଲକ ଓ ପଂଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୁଏ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଦଶହରା ପଡିବାରୁ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଆଜି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ନଭେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପଦଯାତ୍ରା-
ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ସୁଆଣ୍ଡୋରୁ ଆଜି ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ନୂଆପଡା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦଳ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜେପି ସରକାରର କୁଶାସନ ଓ ବିଫଳତାକୁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଦଳ ।
ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ ନବୀନ-
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି । କାରଣ ମାସେ ହେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦଳ ଗଠନରୁ ଗତବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି ନେତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ନବୀନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରଖୁଛନ୍ତି ।
ସୁଶାସନ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ବିଫଳ ବିଜେପି-
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ୧୫ ମାସର ବିଜେପି ଶାସନରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି । ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ମଦ ମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ ନାରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ମଦ କାରଖାନା ଖୋଲୁଛନ୍ତି । ସାର ମୁଠେ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।"
ରାଜ୍ୟରେ ଭୃଲୁଣ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା-
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭୃଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସରକାର ବିଏସକେୱାଇ ବଦଳରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆଣିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଏସକେୱାଇରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଆୟୁଷ୍ମାନରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଦେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି । ବିଜେପିର କୁଶାସନ ଓ ବିଫଳତାକୁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ।"
ନବୀନଙ୍କ ବିନା କି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି ବିଜେଡି ?
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚାଲିବାକୁ ଓ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ୨୪ ବର୍ଷର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଦୁରେଇ ଦେବା କାରଣରୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡିଛନ୍ତି । ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ କିଛି ଗୋଡ଼ାଣିଆ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ନବୀନ ଆଜି ଆସିବେ, କାଲି ଆସିବେ । ନେତୃତ୍ବ ନଥାଇ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି ବିଜେଡି । ଯାହା ଇତିହାସରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ । ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି ଦଳ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ଆଜି ଆସିଲେ ନାହିଁ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ବିଜେଡିର ଏବେ ବାପା ନାହିଁ କି ମାଆ ନାହିଁ । ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ସଂଗଠନ ଆଗରେ ବିଜେଡିକୁ ପଚାରେ କିଏ ?
ବିଜେଡିରେ ନାହାନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନେତା-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ ଦେଇଥିବା ଦଳ, ଯିଏ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକମାତ୍ର ନେତା ମାସେ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଉ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ଵିତୀୟ ନେତା କେହିନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ବିଜେଡି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି । ବଡ଼ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ରହିଛି । ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପୁରୁଖା କର୍ମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିନା ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବନାହିଁ । ଦ୍ଵିତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନଥିବାରୁ ନବୀନ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତାହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଦଳୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ନାକଚ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେ ସନ୍ୟାସ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ।"
ବିଜେଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ -
ରବି ଦାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରା କରିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ନବୀନ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ନରହିବା କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ଵାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଆହୁରି ସାଢ଼େ ୩ ବର୍ଷ ରହିଛି । ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଲାଗି କିଏ, କେଉଁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନରହିବ ଦଳ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ହାତରେ ଅଛି ୩୦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି । ଏହା ସ୍ୱତେ ଦଳ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ନବୀନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଦଳ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"
