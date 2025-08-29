ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଛି ସଂଗଠନ ସଜଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନଜର । କାହା ଉପରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ସେ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ଦଳୀୟ ନେତା କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ । ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରେ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତେରର୍ଚ୍ଛା ବାଣ । ଲଗାତାର ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିଷୋଦଗାର ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି ।
ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଘୋଷଣା ପରେ କୁହୁଳୁଛି ବିବାଦ
ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରୁ ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି । ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଦଳ । ଉଭୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଦଳରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଉଭୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମନେଇବା ଲାଗି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ । ଚିନ୍ମୟ ଓ ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଧରି ନେତାଙ୍କୁ ମନେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ । ସେପଟେ ମହିଳା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ସେନେଇ ସସପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି ।
ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବିଷୋଦଗାର
ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଷୋଦଗାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରେ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତେରର୍ଚ୍ଛା ବାଣ । ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁନଃଆବିର୍ଭାବ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଥା କଟାକଟି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି । ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁନର୍ବାର ମଙ୍ଗ ଧରି ଦଳର ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା । ନହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବା ଲାଗି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଥିବା ନେତା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି ।
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ତେରଚ୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ଅଶୋକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରି ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇ ଆମ୍ ଡାଉନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଓ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ । ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନବୀନ ବାବୁ କେବେ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ, ଆଉଟ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ନବୀନ ବାବୁ ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏକଚାଟିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି । ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାର୍ଥରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ।"
' ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହୁନଥିବାରୁ ତଳସ୍ତର କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି'
ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନାଁ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ବଦ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇ ଆମ୍ ଡାଉନ୍ ବଟ ନଟ୍ ଆଉଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥ କଣ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିଥିବେ, ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିଥିବେ । ହେଲେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ନିଜ ସୀମା ଟପୁଛନ୍ତି । ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଦଳକୁ ଆସିବାରେ ମନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସୀମା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଇ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ୨୦୨୪ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଦ୍ରି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭିତରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ବଢୁଛି । ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହୁ ନ ଥିବାରୁ ତଳସ୍ତରରେ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ ।
ସେହିପରି କିଛିଦିନ ତଳେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି, "ନବୀନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କି ନେତାଙ୍କୁ ନଜଣାଇବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବଡ଼ ଭୁଲ । ଦଳ ପାଇଁ ବି କ୍ଷତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ । ଘରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ । ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା । ତାଙ୍କର ସବୁ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ଦଳ ନେତା ଜାଣିବା ଦରକାର । ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନ ଛାଡିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ । ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଇ ଆମ୍ ଡାଉନ୍, ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍' ବୋଲି କହିଥିବା ସତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଅହଂକାରର ପରିଚାୟକ । ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କି ସ୍ବପ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ।
ରାଜାଙ୍କ ଅଡିଓରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ
ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ନବୀନଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖା ଯାଉଥିବା କହି ରାଜାଙ୍କ ଅଡିଓରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ । ଆଇ ଆମ ଡାଉନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍କୁ ଦୋହରାଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଧମକାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର । ସୁଜାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ରଣେନ୍ଦ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ତେରଛା ବାଣ ମାରି ରଣେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବହୁଦିନ ହେବ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥିବା ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଛି । ଆଗକୁ ଶ୍ରୋତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"
ବିଜେଡି ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କାରଣ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ଆର. କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ । ନବୀନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳ ଓ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଓ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷୋଦଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନୂଆ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି । ନବୀନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନବୀନ ଦୁରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିଗଲେଣି । ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେଡିରେ ତିଷ୍ଠି କି ରହିବେ । ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯିବେ । ଅତୀତରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ଯେଉଁ ଭଳି ଦଳରୁ ବାହାରକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେବେ ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ନୂଆ ରୂପକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେ ରୂପକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ । ନୂଆ ସମୀକରଣରେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ହାବଭାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ । ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ତୃଣମୂଳ ନେତା ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମେ ଧର୍ମଶାଳା, ଧର୍ମଗଡ଼, ନୂଆପଡା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଭୟଙ୍କର ରୁପ ନେବ । ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଛିଡା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବାରୁଦ ଗଦାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
