SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ରଖିଲେ ମନମୋହନ
ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।
Published : October 3, 2025 at 10:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି ଘଟଣା । ବିଜେପିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ବିଜେଡି । ଜାଲିଆତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି ବିଜେଡି । ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଲୋକ ବାହାରେ କାହିଁକି ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ । ଏହାର ଅପରେସନ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ୧୧୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ୩ ଜଣ ଦଲାଲ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆମେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓପିଆରବି ଉପରେ ଥିଲାବେଳେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୯୩୩ ଜଣ SI ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆଇଟିଆଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାମ ପାଇଁ ଆଇଟିଆଇ ତାର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଗୁଜୁରାଟର ରିଚ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆଇଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା ରିଚ ମାଇଣ୍ଡକୁ ହଟାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ସିଲିକନ ଡିଜିଟେକକୁ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସିଲିକନ ଡିଜିଟେକ ତାର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାମକ ଏକ ଅନଭିଜ୍ଞ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଉତ୍କୋଚ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାଲିଆତି କରି ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା । ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ । ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । SI ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚାକିରି ବିକ୍ରିରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ । ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।" ତେବେ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।
ଜବାବରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ । ଆମେ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା । ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି । ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଆବଶ୍ୟକ । ମଲମ ମାରିଲେ ଛାଡିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଟି କରି ଏହାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ।"
ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପୋଲିସ୍ ଏସ୍.ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଅଟକ ରହିଥିବା ୧୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଦଲାଲଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିସାରିଛି । ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତିନିଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର