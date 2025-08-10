ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ 42 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବଡ ଧରଣର ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ସେପଟେ ବିଜେପି ଏହାର ଜବାବ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କାନ୍ଧରେ ଲାଉ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ:
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ 42 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ହୋଇଛି l ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟର ଆସିଲେ କେଉଁଠାରୁ । ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 14 ବିଧାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର 4ରୁ 5 ବିଧାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ । ଭୋଟ ଚୋରି ନ ରୋକିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।"
ପିସିସି ସଭାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "2009 ମସିହାରେ ଆମର 27 ବିଧାୟକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଆମେ 5ଟି ସାଂସଦ ଜିତିଥିଲୁ । ଏବେ ବିଜେଡି 51 ବିଧାୟକରେ କେତେ ସାଂସଦ ସିଟ ଜିତିବା କଥା ଆପଣ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ପାଖାପାଖି 10ଟି ସାଂସଦ ବିଜେଡିର ଜିତିବା କଥା । ଭୋଟ ଚୋରି କରି ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବାରେ ନବୀନ ବାବୁ ନୁହେଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି । ଓଡିଶାକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପିକୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ।"
'ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ମିଳି ଯାଇଛି':
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି । ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି । ଅର୍ଥାତ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବଦମାସୀ କରିଛି । ଯଦି ଭୋଗରେ ବଦମାସୀ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲା କେମିତି ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭୋଟିଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ବିଜେପିକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି । ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଜ୍ଞାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରହିବା କଥା । ଛୁଆକୁ ଖେଳନା ମିଳିଲେ ଯେମିତି ଝୁମ୍ଝୁମ୍ କରେ, ସେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ମିଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ବୁଥରେ ବାହାରିଛି, ତେବେ ସେ ବୁଥର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ । 2014 ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଥିଲା । ସେମାନେ ସେମିତି କରିଥିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ।"
ଜୟ ନାରାୟଣ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପିସିସି ସଭାପତି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ ହୋଇଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ସରକାରରେ ଥିଲା ? ବିଜେପି ସରକାରରେ ଥିଲା କି ? ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲା । ତେଣୁ ଯଦି ବିଜେଡି ଯଦି ଭୋଟ ଗଫଲତି କଲା, ତାହେଲେ ବିଜେପି କେମିତି ଜିତିଗଲା । ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହିବା କଥା । ଯଦି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ କଲୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଥାଇ କାହିଁକି ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ଗୁଗଲି ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ, କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେଡିର ଜବାବ, ସତର୍କ କରାଇଲା ବିଜେପି
AIIMSରେ ପୀଡିତା: ବଳଙ୍ଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିମ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି ଜେରା ?
'ବିଜେଡି କାନ୍ଧରେ ଲାଉ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ':
ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ଆମେ ସେହି ଭାଷାରେ କହିବା ଠିକ ହେବନି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ହୋଇଛି । ଫର୍ମ 17C ଏ ଯାଏଁ ଦିଆଗଲାନି । ଏହାକୁ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବଜେଡି । ଏହାକୁ ନ ଦେଖି ଲାଞ୍ଛନା ଆଣିବା ପିଲାଳିଆମୀ । ଯେ କୌଣସି ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ECIଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ । ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ECI ଯିବ । ଭକ୍ତ ଦାସ ବିଜେପି ଉପରେ କିଛି ନ କହି କେବଳ ବିଜେଡିକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କାନ୍ଧରେ ଲାଉ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର