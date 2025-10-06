ETV Bharat / politics

ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ; ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ବି ଘୋଷଣା ହେଇପାରେ

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar (centre) and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu (left) and Vivek Joshi pose for a picture during a presser on poll preparedness for forthcoming Assembly Elections in Bihar, in Patna, on Sunday.
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar (centre) and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu (left) and Vivek Joshi pose for a picture during a presser on poll preparedness for forthcoming Assembly Elections in Bihar, in Patna, on Sunday. (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2025 at 1:42 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି । ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଏଥି ସହିତ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଛଟ ପର୍ବ ପରେ ପରେ ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନ

ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ତା ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭାର 243 ଆସନରେ ମତଦାନ କରାଯିବ । ଛଟ ପର୍ବ ପରେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଛଟ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଘରକୁ ଫେରିବେ । ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହ ମତଦାନ କରିପାରିବେ । ଏଥିଯୋଗୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ।

2020 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଏନଡିଏ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କହୁଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିବ । ସିଇସି (ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଜୋଶୀ ବିହାର ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଫେରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିହାର ନିର୍ବଚନା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଆଜି ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡିଛି l ନିୟମ ଅନୁସାରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକଥା l ତେଣୁ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କିଛି ବଡ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଆଜି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ 4 ଦିନିଆ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ।

