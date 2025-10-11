Bihar Assembly Polls: NDAର ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟା ଚୂଡାନ୍ତ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମଧ୍ଯରେ ଆସନ ଭାବବଣ୍ଟା ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଛି ।
Published : October 11, 2025 at 2:03 PM IST
ପାଟନା: 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିସାରିଛି ବିଗୁଲ । ନଭେମ୍ବରରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଠାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଥିବା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସହ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ନେଇ ଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିବା ବିଶେଷସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଗୁଡିକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅପିଲ କରିବା ପରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଆଜି ନଚେତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନଭାଗବଣ୍ଟା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ । ମଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 121 ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ । ଏହି ସବୁ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ଏନଡିଏ । ଶୁକ୍ରବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନଡିଏରେ ଥିବା ଦଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ।
ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲୋକ ଜନଶ୍ତକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ବା ଏଲଜେପି (ଆର)କୁ 25 ଟି ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏଥି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 35ରୁ 40 ଆସନ ଦାବି କରିଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ HAMSର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ 7ଟା ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶଓ୍ବାହାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା (RLM)କୁ 6ଟି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଆସନ ବଣ୍ଟନରେ ସହମତି ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅଧିକ ଆସନରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସାମନଙ୍କ ଦାବିକୁ ବଡ ଏନଡିଏ ଦଳ - ବିଜେପି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ (JDU) ଉପରେ ଛାଡିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆସନବଣ୍ଟନ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ କୁଶଓ୍ବାହାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଆସନ ଦାବି ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଦଳ 100 କିମ୍ବା 102 ଆସନରେ ଲଢିବ । ଜେଡିୟୁ 101 କିମ୍ବା 103 ଆସନରେ ଲଢିବ ।
ଜଣ ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ କମ୍ ଲଢିବ । ଜେଡିୟୁ ଲଢିବାକୁ ଥିବା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଚୂଡନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଦଳ ଗୁଡିକ ଚାହୁଁଥିବା ଆସନ ନେଇ ମତଭେଦ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଆସନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦଳ ଲଢିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ।"
ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଏହି 5 ଦଳ:
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)
ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ) (JDU)
ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାପର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) (LJP-R)
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆଓ୍ବମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (HAM)
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (RLM)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ, 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ