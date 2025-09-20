ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ବଜେଟରେ 5% ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବେ ସବୁ ବିଭାଗ
ସବୁ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 5% ସଂରକ୍ଷଣ । ସରକାରଙ୍କ ୪୧ଟି ବିଭାଗକୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : September 20, 2025 at 11:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅତିକମରେ 5 ପ୍ରତିଶତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବେ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଆର. ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 902 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ପାହାଡିଆ ଦୁରିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ବର୍ଗର ବିକାଶ ଲାଗି ସବୁ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ । ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଆକ୍ଟ - 2016 ର ସେକ୍ସନ 37 ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ଦାରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 41 ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ବିଜେଟରେ ଅତିକମରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବେ ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ-
- ସବୁ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ୫% ସଂରକ୍ଷଣ
- ସରକାରଙ୍କ ୪୧ଟି ବିଭାଗକୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
- ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି
- ଭୂମିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ
- ବାସହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଜେଟ ରହିବ
- ଉଦ୍ୟୋଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଲାଗି ବଜେଟ ରଖାଯିବ
ଭୂମିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ବାସହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ସମେତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ ରଖାଯିବ । ବିଭାଗ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ଜଡିତ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବେ । ଏନେଇ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ । ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ" ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, "କୌଣସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ନପଡ଼ିବା" ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ ।
