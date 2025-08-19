Ganjam Politics ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଡ଼ା.ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ? ଯାହା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ନିକଟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୂବର୍ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥିରେ ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମ ଦିନ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ । ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ।"ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିବା କଥା ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଭଳି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚ୍ୟାଉ ?
ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥି । ସହରର ରାମଲିଙ୍ଗମ ପାର୍କରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଜେପିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଡ଼ା.ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକ । ସେଠାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଚ୍ୟାଉଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଏଭଳି ସମୟରେ ଗତ ରବିବାର ଚ୍ୟାଉଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ କେ.ଅନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ କେ .ଅନୀଲ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇବା ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ କି ଚ୍ୟାଉ ?
ବାଜପେୟୀ କୌଣସି ଦଳର ନେତା ନୁହଁନ୍ତି: ଚ୍ୟାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ,"ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୂଣ୍ୟତିଥି ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିଲା । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କୌଣସି ଦଳର ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା । ଯେତେବେଳେ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ବାଜପେୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନ ଗଲେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ । ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି । "
ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ଚ୍ୟାଉ:
ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ରହିଥିଲା ।ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ତୁଳସୀନଗର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ, ବିଧାୟକ ଅନିଲ କୁମାର ଏବଂ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ପୋରେଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।ସେଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।"
'ବିଜେପିରୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି'
ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ୧୯୯୭ ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି । ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଯଦି ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବରଂ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହିବି ।"
ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଏକାଠିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ନିକଟରେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ କେ.ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅରରେ ଚ୍ୟାଉଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା । ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକ ସହରରେ ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ କେ.ଅନିଲ କୁମାର ରହିଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରତିନିଧି । କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଲ କୁମାର ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପିରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିଥିଲା ଅନୀଲ କୁମାର । ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକ । ଶେଷରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଅନିଲ କୁମାର ।
ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ:
ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଡ଼ା.ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ୫ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପୁଣି ବିଧାୟକ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା । ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରାଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦଳ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପଦପଦବୀରେ ରହିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ପଦ ଖାଲି ହେବ । ତେଣୁ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ବିଜେଡି ନହେଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ଦେବ ବୋଲି ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଚ୍ୟାଉ ବାବୁ ମୁହାଁଇ ପାରନ୍ତି । "
'ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବା ସ୍ବାଭାବିକ': ବିଜେପି ନେତା
ବିଜେପି ନେତା କାହ୍ନୁ ଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି,"ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚ୍ୟାଉ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଚମ୍ବିତ ହେବାର ନୁହେଁ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ବିଜେଡି ଦଳର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ସାଧାରଣରେ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଲାଗିରହିଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା କାଳେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ବରଂ ସେଭଳି ହୁଏନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିଏ ଯୋଗଦାନ କରିବ। ତାହା ପାଇଁ ଏକ କୋର କମିଟି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ । "
