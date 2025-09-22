ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର ୧.୩୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ୨୬ ହଜାର
ଋଣ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
Published : September 22, 2025 at 11:07 PM IST
Debt Ratio Per Capita ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର ୧ ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଟପିଯିବ । ସେହିପରି ୨୦୨୪/୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ୨୫,୯୮୯.୩୬ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ । ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୩-୧୪ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର ୩୮,୬୬୬ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୯୬,୩୧୦ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫-୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର ୧,୩୪,୯୧୩ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଋଣ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ସୃଷ୍ଟି କରି ଋଣ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ସରକାର ଆଉ କୌଣସି ଋଣ ଆଣୁ ନାହାନ୍ତି । ୫୦ ବର୍ଷର ସୁଧ ବିହୀନ ଋଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ରାଜ୍ୟର ସୁଧ ଦେୟର ଭାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଋଣ ଭାର ୯୬,୩୧୦.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୪,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଋଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ବ ବଳକା ସୃଷ୍ଟି କରି ଋଣ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସ୍ବଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ପାଣ୍ଠିରୁ କୌଣସି ଋଣ ଆହରଣ କରା ଯାଉନାହିଁ । SASCI ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୫୦ ବର୍ଷର ସୁଧ ବିହୀନ ଋଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣାଯାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ଦେୟର ଭାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।
ସେହିପରି ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ବଜେଟ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ (FRBM Act), ୨୦୦୫ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର ରାଜ୍ୟ ସକଳ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁଧ ଦେୟ ଓ ମୋଟ ରାଜସ୍ବର ଅନୁପାତ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯିବା ଦରକାର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ବଜେଟରେ 5% ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବେ ସବୁ ବିଭାଗ
ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସକଳ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅନୁପାତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪/୨୫ ଶେଷରେ ୧୨.୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁଧ ଦେୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ରାଜସ୍ବର ଅନୁପାତ ଏହି ବର୍ଷରେ ୨.୮୭ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି ସବୁ ଅନୁପାତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ଅଟେ । ୨୦୨୪/୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ୨୫,୯୮୯.୩୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର