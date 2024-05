ETV Bharat / politics

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଏଥର ହିଞ୍ଜିଳି ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ - CM NAVEEN CONTESTING FROM TWO SEATS

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 20, 2024, 8:56 AM IST | Updated : May 20, 2024, 10:47 AM IST

ଆଜି ନବୀନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ହିଞ୍ଜିଳି ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଭୋଟିଂ ( ETV Bharat odisha )

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଦେଶରେ 5ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ ରାଜ୍ୟରେ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ 35 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି । ବହୁ ହେଭିଓ୍ବେଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ମୈଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢୁଥିବା ଉଭୟ ଆସନ ହିଞ୍ଜିଳି ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନବୀନ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଞ୍ଜିଳି ସହ ଚଳିତଥର ଦ୍ବିତୀୟ ଆସନ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି । ଆଜି ବଲାଙ୍ଗିର, ଆସିକା, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି । 5 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିଛି । ଆସିକା ଓ କନ୍ଧମାଳ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ ରହିଛି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ନିର୍ବାଚନ (2019) ହିଞ୍ଜିଳି ସହ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପୁର ଆସନରେ ଲଢିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରୁ ବଜୟୀ ହେବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଧାୟିକା ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତା ସାହୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତଥର ଏହି ଆସନରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳିତଥର ବିଜେପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି । ଏଥର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନବୀନ:- ନବୀନ ଏଥର ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଞ୍ଜିଳି ସମେତ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ବିଜେଡି । ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ନିଜେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଲଢିବା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ, ବୌଦ୍ଧ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସନ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଖଲରେ ରହିଛି । ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା ଏବେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । କେତୋଟି ଆସନରୁ ଲଢିପାରିବେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ:- ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 33(7) ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକାକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଆସନରେ ଲଢିବା ନିୟମ ଥିଲା । ମାତ୍ର 1996 ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମୀତତାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସେପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ରହିପାରିବେ । ଅନ୍ୟ ଆସନଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସେଠାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ସର୍ବାଧିକ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ତେବେ ଦେଶରେ ଏକାଧିକ ଭେଟେରାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ।2ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଲଢିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । 13 ରେ ସରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ:- 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ । 4 ଲୋକସଭା ଆସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ 28 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭୋଟିଂ ପ୍ରତିଶତ 75.68% ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ 4 ତାରିଖରେ ମତଗଣନା ଓ ଜନାଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କଡା ଟକ୍କର ହେଉଛି । ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

