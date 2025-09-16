ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ବିରୋଧୀ
Published : September 16, 2025 at 9:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ । ଆଜି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତି ଦେଇ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୂଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିରୋଧୀ । ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ବାଚସ୍ପତି ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଢିଲେ।ସାମ୍ଭିଧାନିକ ଵିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ଚାଷୀ ଓ ସାର ସମସ୍ୟା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବନ୍ଦ ରହିବ ।"
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି, ଅପରାଧ ଏବଂ ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରେ । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିବା ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲା । ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ । ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଢାଯାଇଛି । ଆଶା କରୁଛୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ।କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ।"
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗ ।
ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଧିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 7ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ଅଧିବେଶନରେ କିଛି ବିଲ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲିକ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀବିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
