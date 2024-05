ETV Bharat / politics

ଆସୁଛନ୍ତି ଖଡ୍‌ଗେ: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରେସମିଟ୍‌, କନ୍ଧମାଳରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର - Mallikarjun Kharge to visit Odisha

By ETV Bharat Odisha Team

Mallikarjun Kharge to campaign in Odisha ( ETV Bharat Odisha )