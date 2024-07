ETV Bharat / politics

ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ବାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଝଡ଼: ଜିଦରେ ଅଟଳ କଂଗ୍ରେସ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡିଲେ ପେପର - Ruckus in Odisha Assembly

By ETV Bharat Odisha Team

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ହୋହଲ୍ଲାରେ କମ୍ପିଲା ଗୃହ । ଶାଳୀନତାର ସୀମା ଟପିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପେପର ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତାରା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ବାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହରେ ହୋହଲ୍ଲା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ଗୃହରେ ବଜେଟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାରା । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି । ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ତଳୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ତାରା (ETV Bharat Odisha)

ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡିଲେ ପେପର:

ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଛିଡା ହୋଇ କହିଥିଲେ 'I am on my leg ।' ତଥାପି ନଛୋଡ ବନ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରେଭିଲେଜ ମୋସନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଉଠି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ପେପର ଫୋଫାଡିଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢେଇ ପୋଡିୟମ ପାଖକୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ବୁଝି ନଥିଲେ । ପରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ।

ଜିଦରେ ଅଟଳ କଂଗ୍ରେସ (ETV Bharat Odisha)

କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କଲା କଂଗ୍ରେସ:-