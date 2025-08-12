ବାଲୁକା କଳାରେ 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ବାର୍ତ୍ତା - HAR GHAR TIRANGA SAND ART
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ବାର୍ତ୍ତା । ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ବାଲିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରରେ ତିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । (ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025)
Published : August 12, 2025 at 1:47 PM IST|
Updated : August 12, 2025 at 3:20 PM IST
