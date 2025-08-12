ETV Bharat / photos

ବାଲୁକା କଳାରେ 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ବାର୍ତ୍ତା - HAR GHAR TIRANGA SAND ART

ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ବାର୍ତ୍ତା । ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ 'ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ବାଲିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରରେ ତିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । (ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2025)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 3:20 PM IST

1 Min Read
Last Updated : August 12, 2025 at 3:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIKHAR GHAR TIRANGA ABHIYAN 2025ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନPURI BEACH HAR GHAR TIRANGAHAR GHAR TIRANGA SAND ART

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.