ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତରେ ପର୍ବତ ବିକାଶରେ ଜଳବାୟୁ ବିପଦକୁ ସାମିଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

A view of the flash flood that struck Dharali village in the Kheer Gad area near Harsil following a cloudburst, in Uttarkashi on Aug 5, 2025
A view of the flash flood that struck Dharali village in the Kheer Gad area near Harsil following a cloudburst, in Uttarkashi on Aug 5, 2025 (ANI)
By Aparna Roy

Published : August 18, 2025 at 10:54 PM IST

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ବନ୍ୟା, ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିକାଶର ଦ୍ୱୈତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତାର ସ୍ମରଣ କରାଉଛି। 5 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ, ଖୀର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମେଘ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧରାଲି ଗାଁରେ ପାଣି ଏବଂ କାଦୁଅର ଏକ ବିରାଟ ସ୍ରୋତ ଆଣି ଘର, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା।

4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ନିଖୋଜ:

ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଅତି କମରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହର୍ଷିଲକୁ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଉତ୍ତରକାଶୀ ଏକମାତ୍ର ନୁହେଁ ଯାହାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। 2013ରେ କେଦାରନାଥରୁ 2021ରେ ଚାମୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ।

ବଢୁଛି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ହିମପାତ ଘଟଣା:

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବେ ଘଟୁଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ହିମପାତ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିନାଶକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପର୍ବତ ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଜଳବାୟୁ ଚିନ୍ତାକୁ ସାମିଲ ନକରେ, ତେବେ ହିମାଳୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ଖସି ଚାଲିବ।

ଭାରତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:

ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଘଟଣା ଆଉ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତରେ ଏପରି ଘଟଣା 1901ରୁ 2015 ମଧ୍ୟରେ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

ଜଳବାୟୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଉଷ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆରବ ସାଗର ଆର୍ଦ୍ରତା-ଭାରିତ ମୌସୁମୀ ପବନକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଳୟ ଭୂଗୋଳ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ତୀବ୍ର ବର୍ଷାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହିମାଳୟ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି। ହିମପାତ ତରଳିବା ଏବଂ ଢାଲକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ତରଳିବାର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ହିମବାହ ହ୍ରଦରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

An aerial view of Dharali and Harsil following massive flash floods, in Uttarkashi, earlier this month.
An aerial view of Dharali and Harsil following massive flash floods, in Uttarkashi, earlier this month. (ANI)

ତଥାପି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି-ଚାଳିତ ବିକାଶରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରକାଶୀ ଭାଗୀରଥି ଇକୋ-ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ (ESZ) ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା 2012ରେ ଦୁର୍ବଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିସୂଚିତ 4,157 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ।

ESZ ଭାରୀ ନିର୍ମାଣ, ଖଣି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥାଏ। ତଥାପି, ବାସ୍ତବରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତଳ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଅସ୍ଥିର ଗଡ଼ାଣିଆ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି।

ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି:

ଧାରାଲି ବନ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, କିପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଅତି ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପରିଣତ କରେ।

କେଦାରନାଥ ବନ୍ୟାରେ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି। 2013 କେଦାରନାଥ ବନ୍ୟାରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 7000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।

ଚାମୋଲି ହିମବାହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 200 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭାସଇ ନେଇଛି:

2021 ଚାମୋଲି ହିମବାହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୁଇଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

ଉତ୍ତରକାଶୀରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଏବେ ବି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧରାଲିରେ ରାସ୍ତା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଘର ନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିବେଶର ଭୁଲ ଲାଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।

ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ $87 ବିଲିୟନ ହରାଉଛି:

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ $87 ବିଲିୟନ ହରାଉଛି। ପର୍ବତ ବିକାଶର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଭାରତର ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (NAPCC) ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁକୂଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତଥାପି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହାର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଛି।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଣା ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହା ନୂତନ ଜଳବାୟୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଛି।

An aerial view of Bhagirathi River in Dharali and Harsil following cloudburst, in Uttarkashi, earlier this month
An aerial view of Bhagirathi River in Dharali and Harsil following cloudburst, in Uttarkashi, earlier this month (ANI)

ପ୍ରତିରୋଧକ ନୁହେଁ ବରଂ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଯୋଜନା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକୀକୃତ କରିବା। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ESZ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ:

ପ୍ରଥମତଃ ESZ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ, ନଦୀ ବନ୍ୟା ସମତଳ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଗଡ଼ାଣିଆ ସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ ମୁକ୍ତ ରହିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ, ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଭୂ-ଆପଦା ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏପରି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ହିମପାତ ତରଳିବା ବିପଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ-କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଅନୁପାଳନ ଯାଞ୍ଚବାକ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ବିପଦ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିବେଶ:

ବିପଦ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିମାଳୟରେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର (IMD) ଡପଲର ରାଡାର କଭରେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଅଛି। ରାଡାର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବା, ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ନଦୀ ସେନ୍ସର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଶେଷ-ମାଇଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ।

ISRO ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ୍ ସେନସିଂ ସେଣ୍ଟର (NRSC) ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ-ସଂଶୋଧନ ବିପଦ ମାନଚିତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ରିପୋର୍ଟରେ ସୀମିତ ନରଖି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।

An aerial view of Dharali and Harsil following massive flash floods, in Uttarkashi, earlier this month.
An aerial view of Dharali and Harsil following massive flash floods, in Uttarkashi, earlier this month. (ANI)

ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥିରତା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନଦୀ ଏବଂ ଗଡ଼ାଣିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଉଚ୍ଚ-ସଂକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜକୁ ପାଆନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପୁନର୍ବାସ, ଯଦିଓ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ କଷ୍ଟକର, ପୁନର୍ବାର କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।

ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଜୀବିକା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ଞାନ - ଯେପରିକି ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହ କୌଶଳ ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଥା - ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ।

ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ:

ଶେଷରେ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଚାଳକ ଏବଂ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅବଦାନକାରୀ। ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାରେ ବହୁତ କମ୍ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସ୍ଥିରତାରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ $1 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ $4 ସଞ୍ଚୟ କରେ - ଏକ ଯୁକ୍ତି ଯାହା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ।

Indian Army Combat Engineers build a 330-ft aerial cableway linking Lower Harsil to Dharali, replacing a route lost to massive flash floods, in Uttarkashi, earlier this month
Indian Army Combat Engineers build a 330-ft aerial cableway linking Lower Harsil to Dharali, replacing a route lost to massive flash floods, in Uttarkashi, earlier this month (ANI)

ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: ଉତ୍ତରକାଶୀ ବନ୍ୟା କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଘଣ୍ଟି। ଏହା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତୀବ୍ର ବାସ୍ତବତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସାରାଂଶ ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖିବାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ, ଯଦି ଭାରତ ଏହାର ପର୍ବତ ବିକାଶ ମଡେଲକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନକରେ।

ହିମାଳୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷାକୁ ଶୋକର ଋତୁରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ହିମାଳୟ ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିରତା ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଧରାଲିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେବା ଉଚିତ।

