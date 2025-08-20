ଭାରତ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ସାରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁ଼ଡିକ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଏବଂ ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ । କାରଣ ଯଦି ଆମକୁ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଯାଉଛେ ତେବେ ଆମକୁ ପନିପରିବା ରେଟରେ ଯେଉଁ ବଡ ଧରଣର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖା ଦେଉଛି ତାହାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌସୁମୀରେ ପନିପରିବା ଦର ଯେପରି ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଦୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ପନିପରିବା ହରରେ ଏପରି ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠି ଅଛି ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ଏବେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ମାଗନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ, କେତେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଟମାଟୋ କେଜି 90ରୁ 110 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ପିଆଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପନିପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଦର ବ଼଼ୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ?
ଏଠି ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଏପରି ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ, ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପରିମାଣର ମାର୍ଜିନ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ଟମାଟୋ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡିଛି ଯେ, ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଟମାଟୋକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା ୮ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ଟମାଟୋ ୯୦-୧୧୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ । ହେଲେ ଏଥିରୁ ଚାଷୀ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ? ଖାଲି ଟମାଟୋ ନୁହେଁ, ପିଆଜ ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି । ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ୧୦ରୁ ୧୨ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପନିପରିବା ଦର ଯେମିତି ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା, ସରକାର ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ଖୋଲା ବଜାରରେ ପିଆଜ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ଖୋଲା ବଜାରକୁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଟମାଟୋ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଗ୍ରାହକ ମହାସଂଘ (NCCF)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଟମାଟୋ ସଙ୍କଟରୁ କେମିତି ମିଳିବ ମୁକ୍ତି
ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମତଃ ଅନିୟମିତ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧି ସଙ୍କଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି। କାଶ୍ମୀରରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଛି ଯାହା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ଯୋଗୁ କେବଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନି ବରଂ ଅନେକ ଚାଷୀ ବନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ କ୍ଷତି, କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଚାଷୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମକୁ ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପାଣିପାଗର ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୈନିକ ଅପଡେଟ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଜରୁରୀ
ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହାର କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟବଡ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ, ସରକାରଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରା ଯାଇପାରିବ । ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୈନିକ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଚୟ ରୋକିବା ଦରକାର
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଚୟ । ଏହି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫସଲର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନର ଅଭାବ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବିଧାର ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବଧାନ ସ଼ୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏକ ବୃହତ ପରିମାଣର ଭଲ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କେବେ ମଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନ ଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ।
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ଟମାଟୋ ପାଉଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ଏକ ନୂତନ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ପାଉଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। NIFTEM ତାଞ୍ଜାଭୁର ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟମାଟୋ ପାଉଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଡେଲ ବିକଶିତ କରିସାରିଛି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଟମାଟୋ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ । ଟମାଟୋକୁ ପାଉଡରରେ ପରିଣତ କରି, ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା । ଏଥି ସହିତ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯେପରି ଯୋଗାଣ କମ ନ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ।
ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସୋଲାର ଡ୍ରାୟର, ପନିପରିବା ଡିହାଇଡ୍ରେଟର ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ୟଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟମାଟୋକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟ କିଣିପାରିବେ।
ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ
ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ଜମିରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରିବହନ ଜନିତ ଦୂରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ବ୍ୟୟର ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ନୂତନ ଲହରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଚାଷୀମାନେ କଲ୍ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଗାଡି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡିବେନି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କେବଳ ଟମାଟୋ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ପନିପରିବାରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପ-ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ଦୃଢ଼ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏକାଧିକ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏହା ସରାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନିବେଶ ହେବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥି ସହିତ ପନିପରିବା ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରି ପାରିବ।
ଅମଳ ସମୟରେ ଟମାଟୋ ଦର ମଣ୍ଡିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି
ତୃତୀୟ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଅମଳ ସମୟରେ ଟମାଟୋ ଫସଲର ଦର ମଣ୍ଡିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା । ଟମାଟୋ ଏପରି ଏକ ପରିବା ଯାହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହାରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର । ଏହାକୁ ଶୀତଳଭଣ୍ତାରରେ ରଖିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇପଡିବ । ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ଏହା କରିପାରିବେ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ MSP ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଟମାଟୋ କିଣିନେବା ଦରକାର । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କ୍ଷତିରେ ପଡି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର କ୍ଷିତିରେ ପଡିବେନି ବରଂ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇ ପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛିପାରିବେ । ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣରେ । ଏଠାରେ କମ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ମଡେଲକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବେ।
