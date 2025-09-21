OPINION: ଭାରତ-ଆମେରିକା-ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା: କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ?
ଭାରତର କୃଷି ଆମଦାନୀରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ରପ୍ତାନି କରେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ପି. ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ।
Published : September 21, 2025 at 9:16 PM IST
ପ୍ରଫେସର ପି. ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ସହିତ ଅଟକି ରହିଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହି ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 2025ରେ ଏକ 12 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
କୃଷି ଶୁଳ୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ:
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ କୃଷି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଭାରତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରୁ। ଜବାବରେ ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି।
2024 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ 5.7 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 2.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ବାସମତୀ ଏବଂ ଅଣ-ବାସମତୀ ଚାଉଳ 386 ନିୟୁତ ଡଲାର, ମହୁ 141.3 ନିୟୁତ ଡଲାର, ପନିପରିବା ସାର 399.2 ନିୟୁତ ଡଲାର, ଇଶବଗୁଲ ଭୁଷି 148.4 ନିୟୁତ ଡଲାର, ଜଡ଼ା ତେଲ 106.2 ନିୟୁତ ଡଲାର ଏବଂ କଳା ଗୋଲମରିଚ 180 ନିୟୁତ ଡଲାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ 1.9 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 865.6 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଆଲମଣ୍ଡ, 24.5 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ୱାଲନଟ୍, 130 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରାଜିଲ ବାଦାମ (ବ୍ରାଜିଲ ବାଦାମ ହେଉଛି ବର୍ଥୋଲେସିଆ ଏକ୍ସସେଲସା ବିହନ), 129.6 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପିସ୍ତା, 439.5 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ, 38.1 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଆପଲ୍ ଏବଂ 64.5 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମସୁର ଡାଲି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
କୃଷି ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା:
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ 2024ରେ ଭାରତ 38.3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 6 ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକାର ଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନିରେ ଆମେରିକାର 8 ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେରିକା 222 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଅଂଶ 2 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାରସ୍ପରିକ ନୁହେଁ। ଭାରତର କୃଷି ଆମଦାନୀରେ ଆମେରିକା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରେ।
ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତର ରପ୍ତାନିରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ୍ ଆମେରିକା ଆମଦାନୀରେ ଭାରତର ଅଂଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁଗଲେ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପ୍ରାକୃତିକ ମହୁ ଏବଂ ବେକରୀ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆମଦାନୀରେ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମେରିକା ଦେଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଭାରତ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରେ। ଏଥିରେ ମିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ ଏବଂ ଜଡ଼ା ତେଲ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଆମେରିକା ବଜାର ଉପରେ ବେଶି ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନ:
ଭାରତର ପ୍ରାୟ 46 ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମଶକ୍ତି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ଅଧିକ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ନକରି କୃଷି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ହେବ। 700 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଶସ୍ତା ଏବଂ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ବିଶେଷକରି ଦୁଗ୍ଧ, ମାଂସ, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2024 ମସିହାରେ, ଆମେରିକାରେ 1.88 ନିୟୁତ ଫାର୍ମ ରହିବ, ଯାହା ମୋଟ 87.6 ନିୟୁତ ଏକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆବୃତ କରିବ। ଫାର୍ମର ଆକାର ହାରାହାରି 466 ଏକର ରହିବ।
କୃଷି ଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପରିମାଣ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସରଳ ଅନୁପାତକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ସବସିଡିରେ ₹26 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ, ଭାରତର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର ₹6,000 ପାଆନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନେ ସାର, ଫସଲ ବୀମା ଏବଂ ଫସଲ ଋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ କୃଷି ସବସିଡି ବହୁତ ଅଧିକ।
ଆମେରିକାର ଚାଷୀମାନେ ସବସିଡି ଏବଂ ବୀମାରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିର ପରିମାଣ କମ୍ ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ସେମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏହି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବ।
ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର GDP ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କୃଷି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଆମର ଶ୍ରମବଳର ଅଧା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ। ଆମେରିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା 340 ନିୟୁତ ଏବଂ ସେହି ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 1 ପ୍ରତିଶତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ।
ଆମେରିକା କାହିଁକି କୃଷି ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି?
ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ସୋୟାବିନ୍, ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ରପ୍ତାନି ବଜାର ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦନ ଘରୋଇ ଚାହିଦାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରପ୍ତାନି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆମେରିକା ଏହାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ହାରାହାରି 20 ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନି କରେ ଏବଂ କିଛି ଫସଲ ପାଇଁ ଏହି ଅଂଶ 40 ପ୍ରତିଶତ ଅତିକ୍ରମ କରେ।
ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ:
ଭାରତରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ମକା ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଚାହିଦା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ମକା ଉପରେ ଆମଦାନି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳରୁ ମକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତ କପା ରପ୍ତାନିକାରୀରୁ ଆମଦାନିକାରୀ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଆମେରିକାରୁ ବଡ଼ ପରିମାଣର କପା ଆମଦାନି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।
ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ:
ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାକୁ $2.58 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା। ଶୁଳ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ 27.83 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା। ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ସହିତ, ଏହା ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଚିନି ଏବଂ କୋକୋ ରପ୍ତାନି 1 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ 24.99 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମିଠା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ।
ଗତ ବର୍ଷ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ମସଲା ରପ୍ତାନି 1.91 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଥିଲା, ଯାହାର ଶୁଳ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ 5.72 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଚାଉଳ ଏବଂ ମସଲା ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ, ଶୁଳ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ 38.23 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 25 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା। ଯଦି ଶୁଳ୍କ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ 18.5 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଘିଅ, ବଟର ଏବଂ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ରପ୍ତାନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଛି।
ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ 19.97 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯାହାର ଶୁଳ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ 10.67 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ।
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ FTA ଆଲୋଚନା:
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ କୃଷି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। EU ଭାରତ ଉପରେ ପନିର ଏବଂ ସ୍କିମଡ୍ କ୍ଷୀର ପାଉଡର (SMP) ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ଘରୋଇ ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଚାଲିଛି। 2023-24ରେ, ଭାରତ EUକୁ 4.3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରିଛି ଏବଂ 2.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆମଦାନୀ କରିଛି। EU ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ହାରାହାରି 15.2 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ EUରୁ ଆସୁଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ହାରାହାରି 42.7 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି।
ଭାରତ 2024 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ EUରୁ 1 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ $3.3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ଯଦି ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତେବେ EUରୁ କୃଷି ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
FTA ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ୟୁରୋପରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାବେ ଭାରତର ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପ EUରୁ ଶସ୍ତା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଯେପରିକି କ୍ଷୀର ଆଲବୁମିନ୍, ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଏବଂ ହ୍ୱେ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ବିପରୀତରେ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ୟୁରୋପରୁ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ, ବିଶେଷକରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
EU ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ବାଧା:
EUର କୃଷି ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଟିଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। EU 915 କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅଣ-ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରେ ଏବଂ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାନିଟାରୀ ଏବଂ ଫାଇଟୋସାନିଟାରୀ ନିୟମ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ (TBTs) ଭଳି ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ବାଧା ଭାରତୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। EU ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ।
ଭାରତରେ କୃଷି ସୁରକ୍ଷା ନୀତି:
ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ (WTO) ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୃଷି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ଶୁଳ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଂରଚନିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ କୃଷି ଯଥେଷ୍ଟ ସବସିଡି ପାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ହୁଏ। ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଶ୍ରମ-ନିବିଡ଼ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସବସିଡି ପାଉଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ଟ୍ରେନ୍ ସହ ସାଇକେଲରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପରି ମନେହୁଏ।
ଭାରତକୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ଭାରତରେ ମକା, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ କପା ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମଦାନୀକୁ ମୁକ୍ତ ଲଗାମ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ କେବେବି ପ୍ରେରିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫସଲ ବିବିଧତା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ରପ୍ତାନି ବିବିଧୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ କଞ୍ଚା ଫସଲରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଏକ ବୃହତ ବଜାର ଥାଏ।
ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକତା ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅସମାନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦାରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନୁହେଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତ କୃଷକ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ।
ୟୁରୋପ ସହିତ ଆମେରିକାର ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ମହୁର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଚିନି (ମଦ୍ୟପାନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ), ଶସ୍ୟ (ବେକରୀ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ) ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କାରଣ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣ ଅନେକ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ EU ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲଫାନ୍ସୋ ଆମ୍ବ ଏବଂ ବାସମତୀ ଚାଉଳ ଭଳି ଅନନ୍ୟ କିସମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ତଥାପି ସରକାର ଭାରତୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜଳସେଚନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନବସୃଜନ ପାଇଁ କୃଷି-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାନିଟାରୀ ଏବଂ ଫାଇଟୋସାନିଟାରୀ (SPS) ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଜାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁସଙ୍ଗତ ରପ୍ତାନି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
କୃଷି ରପ୍ତାନିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ?
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ:
- ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣରେ ନିବେଶ: ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କୃଷି ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାକୁ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ହେବ।
- ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା: ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା:
- କୃଷି-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା: ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍କେଲେବଲ୍ ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିପାରୁଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ।
- ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା: ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ କୃଷି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା।
ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ନୀତି:
- ପ୍ରଭାବି ରପ୍ତାନି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା: ସ୍ଥିର ବଜାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ରପ୍ତାନି କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା।
- ବଜାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିବା: ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନୂତନ ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହ ବାଜରା ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଚାହିଦା ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
- ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା: ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା କୃଷି ଉତ୍ପାଦରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ, ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।
- ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା: ଭାରତୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ବାଧାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ।
ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ:
- ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବା: ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରି ବିଶ୍ୱ ସାନିଟାରୀ ଏବଂ ଫାଇଟୋସାନିଟାରୀ (SPS) ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
- ବଜାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା: କୃଷକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଚାହିଦା ଉପରେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।
କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା:
- କୃଷକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା: ସମବାୟ ଏବଂ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (FPO) ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ, କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିମଳ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ।
- କୃଷକ-ଜଳବାୟୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ କରିବା: ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରପ୍ତାନି-ମୁଖୀ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା।
(ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)
