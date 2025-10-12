OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?
2005ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 115 ଜଣ ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 98 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 2005-2024ରେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ନହତ୍ୟା ରେକର୍ଡ ରହିଛି ।
Published : October 12, 2025 at 3:35 PM IST
ଡା.କଞ୍ଚାରଲା ଭାଲେଣ୍ଟିନା
2025 ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦୀପ ଘାରଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ହଟାଇ ଥିବାରୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଚ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ସ୍ନାତୋକତ୍ତର ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର ତଡଭି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ 2019 ମେ 22 ତାରିଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଏବଂ ମାନସିକ-ସାମାଜିକ ସହାୟତା କେତେ ଅଭାବ ରହିଛି ଏହା ତାହାର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
2005ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ନହତ୍ୟା
ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇଆଇଟି ଏଲୁମନାଇ ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପର ସଂସ୍ଥାପକ ଧୀରଜ ସିଂହ ସୂଚନା ଅଧିକାର (RTI) ଆଇନ ଅଧୀନରେ ପାଇଥିବା ଏକ ତଥ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି, 2005ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଆଇଟି ( Indian Institute of Technology) ରେ ପଢୁଥିବା ଅତି କମରେ 115 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେଣି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 98 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 56 ଜଣ ଝୁଲି ପଡିଥିବାବେଳେ 17 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 2005ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ନହତ୍ୟା କରିଥିବା ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 18 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ 18, ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁରରେ 13 ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ 10 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏମିଲି ଦୁର୍ଖେମଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେ 4 ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା-ଅହଙ୍କାରୀ, ପରୋପକାର, ପରମାଣୁବାଦ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ । ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାରରେ ସେ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ଏମିଲି ଦୁର୍ଖେମଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପରୋପକାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଭାର ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ । ସେହିପରି ପରମାଣୁବାଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜଣେ ସେତିକିବେଳେ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡେ । ଦୁର୍ଖାମ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେତୁ ଘଟିଥାଏ ।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଦମନକାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସାମାଜିକ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବେ ଦମନ କରାଯାଇଛି ।
ଆଇଆଇଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ ପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 2014ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ 122 ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । 2011ରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ବୟାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 24 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତିନି ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଏବଂ ୪୧ ଜଣ ଓବିସି ବର୍ଗର ଥିଲେ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକରେ 37 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଦଳିିିତ, ଆଦିବାସୀ, ମୁସଲିମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।
2023ରେ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭାଷ ସରକାର ଯେଉଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ, 2018ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 61 ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଚିଲାଣି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଇଆଇଟି ସଂସ୍ଥାରେ 33 ଜଣ, ନାଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲଜି(NIT)ରେ 24 ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ 4 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ଆଇଆଇଟରେ ସର୍ବଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
2016ର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୋହିତ ବେମୁଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସଂସ୍ଥାଗତ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ଏକ କଠୋର ଆଇନା ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା । 2019 ମେ ମାସରେ, ତଡଭି ଭିଲର ଆଦିବାସୀ ମୁସଲିମ ସଂପ୍ରଦାୟର ଏମଡି ଛାତ୍ରୀ ପାୟଲ ତଡଭି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱରା ଜିତିଭିତ୍ତିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇ ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ପାୟଲ ତାଙ୍କ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଏମଡି ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।
ପାୟଲ ତଡଭିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚାରୋଟି ସଂଗଠନର ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯାହାର ଶିର୍ଷକ ଥିଲା 'ସଂସ୍ଥାଗତିକ ଜାତିଭେଦର ନିରନ୍ତର ଢୋଲ ବାଦ୍ୟ' । ଏଥିରେ ଜାତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏଦି ରିପୋର୍ଟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ଥିଲା ଯେ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଯାହା ଭେଦଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲା।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିବିଧତା
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆମ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାଂସ୍କତିକ ବିବିଧତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ । ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (ଓବିସି) ଅଧୀନରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀର 80%, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସଟି) ବର୍ଗରେ 83% ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସସି) ବର୍ଗରେ 64% ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର 2025, ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ଲୋକସଭାରେ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସମସ୍ତ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଆଇଆଇଏମରେ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ମୋଡରେ ସରକାର ନିଯିକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । 2024 ଡିସେମ୍ବର 23 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 3,027 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 328 ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (276) ଏବଂ ST (52) ଥିଲେ। ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏସସି, ଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରାକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଏସସି, ଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପଦବୀରେ 60ରୁ 80 % ଏନଏଫଏସ (Not found suitable) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଜାତି ପାଇଁ ଏହା ମାତ୍ର 15% ରହିଛି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଭୂତ୍ୱଶାଳୀ ସଂସ୍କୃତି
ଉଭୟ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଗ୍ରେଡିଂରେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶଦାତା, ମାନସିକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରାମାନେ ବିଶେଷକରି ଅବହେଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସହାୟତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଭେଦଭାବକୁ ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ବିଜ୍ଞାନ-ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ । ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଦାନ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଗରିବ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇପଡିିଛି । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତୀକରଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହିଷ୍କାର ଉପରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉପସ୍ଥାନ, ଗ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅବହେଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥାଏ ।
ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଆଧିପତ୍ୟବାଦୀ ଆଲୋଚନାର ଆଦର୍ଶଗତ ମୂଳଦୁଆ ଦେଖାନ୍ତି ଯାହା ଦଳିତ ବହୁଜନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନୀରବ କରି ଦେଇଥାଏ।
ଥୋରାଟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ
୨୦୦୭ରେ, ସୁଖଦେବ ଥୋରାଟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଥୋରାଟ କମିଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS)ରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୭୨% SC/ST ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ୮୫% କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଚ୍ଚଜାତିର ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ SC/ST ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୪୦% କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ୬୯% SC/ST ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ପ୍ରାୟ ୫୦% ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଭେଦଭାବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା, ଅବମାନନା, ଅସହଯୋଗ, ନିରୁତ୍ସାହ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ" ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
ଥୋରାଟ କମିଟି AIIMS ହଷ୍ଟେଲରେ SC/ST ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତଡ଼ଭିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୧୧ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ କେବେବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା।
ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ: 201ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମାନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିୟମାବଳୀ-2012 ନାମକ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବୈଷମ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ।
ସେହିପରି, UGCର "ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ" ନିୟମାବଳୀ-2019, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ପୀଡନ ଏବଂ ଭେଦଭାବ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତଥାପି, UGCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ SC/ST ଅଭିଯୋଗ କକ୍ଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ଫେବୃଆରୀ 2023ରେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଦଳିତ ଛାତ୍ର ଦର୍ଶନ ସୋଲାଙ୍କିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ୟୁଜିସି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବଗତ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବଗତ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମାନସିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ମନୋ ଦର୍ପଣ' ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ-ଖଡ଼ଗପୁର ଏହାର ନୂତନ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ AI-ଚାଳିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନିଟରିଂ ଉପକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ "SETU ସମର୍ଥନ, ସହାନୁଭୂତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ" ରହିଛି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ।
ଦେଶରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସେବାଯତ୍ନର ପ୍ରବେଶକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 10, 2022 ରେ ଏକ "ଜାତୀୟ ଟେଲି-ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହାବି ହେଉ, 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ 10% ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜାତୀୟ ରଣନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଜାତୀୟ ରଣନୀତିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନେକ ଏନଜିଓ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଭେଦଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା ପାଉ ନ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପାଇଁ ବଜେଟ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2025-26ରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟର ମାତ୍ର 1.05% ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲା । ନିରନ୍ତର ନିମ୍ନ ନିବେଶ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ନିମହାନ୍ସ ମୋଟ ₹1,004 କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ₹860 କୋଟି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଶିକ୍ଷାରେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର । ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସାଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ଏକ କବିତାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏପରି ଏକ ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମନ ଭୟମୁକ୍ତ ଥିବ । ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ତଥା ସମର୍ଥନ ଢାଞ୍ଚାର ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାଂଗଠନିକ ତନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୟ ଏବଂ ହତାଶାରେ ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆ଼ଡକୁ ଠେଲି ଦେବ ।
