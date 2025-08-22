ପିଭିଏସ ଶୈଳଜା
କେମିତି ହେଉଛି ସରୋଗେସିର ନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଦୁରୂପଯୋଗମାତୃତ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା । ଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି । ଏ ଯାତ୍ରା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର ଗଭୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମାତୃତ୍ୱ କେବଳ ଏକ ଜୀବନକୁ ପାଳନପୋଷଣ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ । ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏହା ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ହେଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଶୋଷଣରୁ ଦୂରରେ ନାହିଁ । ସମୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ କରିବା ପରି ଖବରମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ସରୋଗେଟ ମା ଏବଂ ଭ୍ରୁଣର ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିବାଦ, ବିକଳାଙ୍ଗ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା , ଅସହାୟ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ଭଳି ଘଟଣା ଏହି ପବିତ୍ର କାମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃ଼ଷ୍ଟି କରିଛି ।
ବେବି ମାଞ୍ଜି ୟାମାଦା ବନାମ ଭାରତ ସଂଘ (2008) ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ବ୍ୟାବସାୟିକ ସରୋଗେସିରେ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଦାବି ଉଠିଥିଲା । ପରେ ଦେବିକା ବିଶ୍ୱାସ ବନାମ ଭାରତ ସଂଘ (2016) ମାମଲାରେ, କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାର ଧାରା 21 ର ଏକ ମୌଳିକ ଅଂଶ । ଭାରତୀୟ ଲ କମିଶନ ଏହାର 228ତମ ରିପୋର୍ଟ (2009) ରେ ଏହି ବ୍ୟାବସାୟିକ ସରୋଗେସିକୁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କଠୋର ନିୟମଗତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଲଟ୍ରୁଇଷ୍ଟିକ ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସରୋଗେସୀ (ଜଣେ ମହିଳା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଦେୟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା)କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ସରୋଗେସି (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2021 ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସରୋଗେସିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଯିବା ସହ କେବଳ ନିଷ୍ଠାପର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସରୋଗେସିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଆଇନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନେପାଳ, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ପରି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସରୋଗେସି ଶିଳ୍ପକୁ କମ ଆଇନଗତ କଟକଣା ଥିବା ୟୁକ୍ରେନ, ଜର୍ଜିଆ, ଲାଓସ, ମାଲେସିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, କଲମ୍ବିଆ, ନାଇଜେରିଆ, କେନିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଔପନିବେଶିକ ଗତିଶିଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଯୋଗୁ ଏପରି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ । ଠିକ ଯେମିତି ନାରୀବାଦୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଅସୁଥିଲେ, 2020 ଏବଂ 2025 ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅବୈଧ ସରୋଗେସି ଏବଂ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ₹90,000 ରେ କିଣାଯାଇ ସରୋଗେସି କରିବା ପରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ₹35 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଏହି ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରା ଯାଇଛି । ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା IVF ଚିକିତ୍ସାର ଆଳରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଠକେଇ ମାମଲା ସହ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିନିକ୍ ଜଡିତ ଏବଂ ଏଠାର ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ କାରବାର ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରୁ 4-5ଟି ମାନବ ଚାଲାଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଅସୁଥିଲା । ଯଦିଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 158ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରଛି ।
ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କ୍ଲିନିକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ଏପରି କାମ
ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଏପରି ଶୋଷଣମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରି ସରୋଗେସିର ନୂତନ ସୀମା ପାଲଟିବେ ବୋଲି ଦିନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତୃତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମନ୍ୱିତ ନୈତିକ ନିୟମର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ।
ସରୋଗେସି (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, 2021 ଏବଂ 2024ର ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସରୋଗେସିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରୋଗେସି ମା' ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବୀମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସରୋଗେସିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ସରୋଗେସିର ଅନୁମତି କେବଳ ଭାରତୀୟ ବିବାହିତ ବିପରୀତଲିଙ୍ଗୀ ଦମ୍ପତି (25-50 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳା ଏବଂ 26-55 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁରୁଷ) ଏବଂ 35-45 ବର୍ଷ ବୟସର ଅବିବାହିତ ମହିଳା (ବିଧବା କିମ୍ବା ଛାଡପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ) ପାଇଁ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବିତ ଜୈବିକ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନ ଥିବେ । ଏଥି ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସରୋଗେସି ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ (OCI)ଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜେନେଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ART-ପଞ୍ଜିକୃତ ସରୋଗେସି କ୍ଲିନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଜରୁରୀ । ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରେ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକର ଅଧିକାର ଦାବି କରି ପାରିବେ ।
ସରୋଗେସିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାକୁ ପଡିବ।2024 ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିମ୍ବାଣୁ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯେ ନୈତିକ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସରୋଗେସିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରଦା ପଛକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରେ । ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଅଧିକ ଶୋଷଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସରୋଗେସିକୁ ଏକ ପରୋପକାରୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମଡେଲରେ ବଦଳାଇଲେ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ପୈତୃକ ଆଶାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାର ବିପଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷକରି ପୁତ୍ରବଧୂମାନେ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଚାପ ଅଧୀନରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ନିଷେଧରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ
ସମାଲୋଚକମାନେ ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷେଧ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଳାବଜାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ । ଯେପରି ଭାରତରେ ଅବୈଧ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ନିୟମିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ପଡିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ସମାଧାନର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବନ୍ଧ୍ୟା ଦମ୍ପତିମାନେ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । କାରଣ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଧାରାକୁ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମକୁ ନିଷେଧରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ଗବେଷଣାର 102ତମ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାଧିକରଣ (CARA) ଧାରାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସରୋଗେସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (SRA) ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହା କ୍ଲିନିକଗୁଡ଼ିର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ସହ ତଦାରଖ କରିବ, ନିରପେକ୍ଷ ଚୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗୁ କରିବ ଏବଂ ସରୋଗେଟଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସରୋଗେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ
ସରୋଗେଟ୍ମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ, ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୋଲଜିକାଲ ସନ୍ତାନ ଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଭାଷାରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେୟ ନଗଦହୀନ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ହେବା ଉଚିତ । ଗର୍ଭପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କ୍ଲିନିକ୍ଗୁଡ଼ିକ ହାରାହାରି ଦେୟର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ସରୋଗେଟ୍ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରେତ ପିତାମାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। IVF ଚକ୍ରକୁ ସୀମିତ କରିବା, ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସୂଚିତ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବା, ପ୍ରସବ ପରେ ଯତ୍ନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସରୋଗେସି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବେବି ମାଞ୍ଜି ମାମଲା ପରି ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଗରିକତା ସହିତ ଜଡିତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ସରୋଗେସି ସହାୟତା ସହିତ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସରୋଗେସି ଉପରେ ନିଷେଧ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଥିବା ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇ ପାରେ । ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଜାତୀୟ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭଳି ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଭାରତର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏପରି ଏକ ମଡେଲ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ପ୍ରଜନନ ଶ୍ରମକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସରୋଗେସି ନୈତିକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ଅଧିକାରିକ ସମ୍ମାନ ସହ କରାଯିବା ଦରକାର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Opinion: ଏରି ସିଲ୍କ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇପାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଚାହିଦା - ERI SILK
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ଉତ୍ତରକାଶୀ ଧରାଲିର ମହାବିନାଶରୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା - UTTARKASHI FLOOD DISASTERS