ETV Bharat / opinion

ଭାରତରେ 'ମାଗଣା ଯୋଜନା' ରାଜନୀତି, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ କରୁଛି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ! - FREEBIES COMPETITION IN POLITICS

ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମ: ଋଣ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ

ପଞ୍ଜାବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବହୁ ଫ୍ରିବିଜ୍( Freebies) ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସାମନା କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (FHI) ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକ ଫ୍ରିବିଜ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଜାଲରେ ଫସିବାକୁ ପଡୁଛି ।

ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ବବୋଧ:

ନିକଟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର( Fiscal Federalism at the Centre for Economic and Social Studies)ରେ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡି ସୁବାରାଓ ଏହି ଫ୍ରିବି ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ବବୋଧ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା (FRBM) ଅଧିନିୟମ ପରି ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଢାଞ୍ଚା ଜରୁରୀ ଅଟେ । କୌଣସି ଦଳ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଦ୍ବାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ।

ଫ୍ରିବିଜରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା:

ଚୀନର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଲାଓ ଜୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ମାଛ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଖାଇଦେବେ । ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ଶିଖାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ମାଛ ଖାଇପାରିବ ।" ତେଣୁ ଆମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାନ ବଦଳରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଦେଶର ଭବିଷୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ରଣନୀତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...Opinion: ବଜେଟ ୨୦୨୫: ଆଶା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଚିନ୍ତା

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...Opinion: ପଦ୍ମ ଲହରରେ ଚାଲିଲାନି ଝାଡୁ, ଆପ୍‌ ହାତରୁ ଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ଷମତା ଡୋରି