ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ; ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମିଳିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବନ
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଏଲିଅନ୍ମାନେ ଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମିଳିଛି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ।
Published : September 29, 2025 at 1:57 PM IST
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ନାସା ଏକ ଭଲ ଖବର ସେୟାର କରିଥିଲା । ଏହାର ପରସିଭରନ୍ସ ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ନଦୀପଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପଥରରୁ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦାବି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଅଧିକ ନିକଟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଗବେଷଣାରେ ସକରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଏକଦା ଜୀବନ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ।
ନାସାର ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ନିକି ଫକ୍ସ ଏହାକୁ "ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ନେଚର ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଏକ ପେପର୍ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କର୍ଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ରୋଭର ଦ୍ବାରା ସଂଗୃହିତ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଥରରୁ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ମିଳିଥିଲା ଯେପରିକି ଆଇରନ ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ ସଲଫାଇଡ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପାଇଁ ଥରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଇପାରେ ।
ଏହାସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପଥରରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ- ଭିଭିଆନାଇଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରିଗାଇଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଗଠନରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ । ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ପଥରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକୃତି ଏବଂ ନମୁନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅତୀତରେ ଜୀବାଣୁରୁ ଆସିଥାଇପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନର ଶେଷ ଭାଗରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଗଠନରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ 'ଅତୀତ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କେତ' ଭାବରେ ଅଧିକ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ।
ନାସାର ପରସିଭରନ୍ସ ରୋଭର ଦ୍ବାରା ପଠାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରୋଭରରେ ଉଚ୍ଚମାନର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବିଶେଷ ଉପକରଣ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ଅଛି ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପଥର ଏବଂ ମାଟି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଗବେଷକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଖଣିଜ ଏବଂ ପଥର ଢାଞ୍ଚାକୁ ପୃଥିବୀର ସମାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ପଥର କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ।
ନାସାର ପରସିଭରନ୍ସ ରୋଭର: ଯାତ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ୟ
ନାସା ଜୁଲାଇ 30, 2020ରେ Perseverance ରୋଭରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଫେବୃଆରୀ 18, 2021ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି Jezero Crater ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହା ଏକଦା ଏକ ହ୍ରଦ ଥିଲା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ଜୀବାଣୁ ବାସ କରିଥାଇପାରେ ।
Jezero Craterକୁ ବାଛିବା ସହଜ ନଥିଲା । ସାରା ବିଶ୍ବର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 60ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାଛିଥିଲେ କାରଣ ସେଠାରେ ଥରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଛି । 3.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀମାନଙ୍କର ଘର ଥିଲା । ଯଦି ସେଠାରେ କେବେ ଜୀବନ ଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ସଙ୍କେତ ହ୍ରଦ ଗର୍ଭରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କୂଳରେ ଲୁଚି ରହିପାରେ ।
ସେଥିପାଇଁ Perseverance ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପଥର ଏବଂ ମାଟିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି । ରୋଭର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛି, ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ରରେ ସିଲ୍ କରୁଛି । ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନାସା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ମିଶନ ଦ୍ବାରା ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ।
ପଥରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ
ପର୍ସିଭରନ୍ସ ରୋଭର ଏକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଜେଜେରୋ କ୍ରେଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୁରୁଣା ନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇପାରେ । ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରାୟ 45 କିଲୋମିଟର ଚଉଡା ଏବଂ ଗ୍ରହର ବିଷୁବରେଖାର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ରୋଭରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ପଥର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ, ସେଠାରେ ଥରେ ପାଣି ଥିବାର ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବାରେ ଏବଂ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜୈବ କାର୍ବନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଯାହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ । ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନମୁନା ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଜେଜେରୋ କ୍ରେଟର ଭିତରେ 'Chevya Falls' ନାମକ ଏକ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଆଯାଇଥିବା 'Sapphire Canyon' ନାମକ ଏକ ନମୁନାରେ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ପାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଥିଲେ କାରଣ, ପୃଥିବୀରେ ଏହିପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅତୀତର ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ରଖିଥାଏ । ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥରେ ଜୀବାଣୁ ବାସ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଆଶାଜନକ ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ।