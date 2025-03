ETV Bharat / opinion

NITI ଆୟୋଗର ନୂତନ ନୀତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଲିବା - REFORMING STATE PUBLIC UNIVERSITIES

Graduates in a jubilant mood after they attend their Convocation ceremony at the Ranchi University ( ANI )