OPINION: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ମଣିପୁରରେ ଜାତି ମତଭେଦ ଜାରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚତୁରତାର ସହିତ ମଣିପୁରରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଭାଷଣରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ନିରେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ...
Published : September 18, 2025 at 6:52 PM IST
ନିରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ
ମାଙ୍ଗଥା ମୋ !! - ସ୍ଥାନୀୟ କୁକି ଓ ମିଜୋ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି,... ଏହା ଭଲ ନା! ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରେଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସର୍ବଦା ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 'ଉତ୍ତମ' କରିଛନ୍ତି .... ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକକୁ ଏକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।
ମିଜୋରାମର ଛାତ୍ରମାନେ କୁକିମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13, 2025 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଜୋଲରେ ପତାକା ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଇଜୋଲ (ସାଇରଙ୍ଗ)ରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ - ସେମାନେ ଏକ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପରି ସରଳତାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏହା ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର ବାକି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥିଲା, କାରଣ 2023ରେ ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷ କୁକି ଏବଂ ମିଜୋସଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥିଲା।
କୁକି କିମ୍ବା ଜୋ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଜୋ ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାରମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଜୋରାମରେ 2023 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ MNF ଏବଂ ଏହାର ନେତା ଜୋରାମଥାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜୋରାମଥାଙ୍ଗା 2023 ନଭେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ନାଗା ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯଥାକ୍ରମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଣିପୁର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମଣିପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2024 ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରି ନଥିଲେ।
ହୀନ୍ଦିରେ ଯେପରି ବିଜେପିର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଆସିଛି- 'ମୋଦି ହେ ତୋ ମୁମକିନ ହେ...' ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଦି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଜୋ ଛାତ୍ର ଦୂରଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କହିଥିଲେ- "ଯଦି ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିବାର ପ୍ରକୃତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।" ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଶୈଳୀ - ମଣିପୁରର ଏକ ନୂତନ ନାମ - "ରତ୍ନଭୂମି"। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କିପରି କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୈତେଇ ଏବଂ କୁକିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। "ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଉଦୟ ହେଉଛି" ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ମୋଦି ଏହା ବି କହିଥିଲେ ଯେ," ମୁଁ ତୁମ ସଂଘର୍ଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ... ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି... ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି" - ଏହା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି - କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ, ଇମ୍ଫାଲର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମୋଦିଙ୍କ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ... ସମ୍ବାଦ କିପରି କରିବେ - ନମୋ କହିଛନ୍ତି: "ମଣିପୁର ନାମରେ ଏକ 'ମଣି' ଅଛି। ଏହା ସେହି 'ମଣି' ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ"।
ଯେତେବେଳେ କୁକି (ଜୋ ଲୋକ) ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ମୈତେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ତିକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ 'ସମାବେଶୀ' ଉପାୟ। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ - ସେ ମଣିପୁରକୁ - ଏକ ରତ୍ନ-ପୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ... ଏହା 'ରତ୍ନଭୂମି'।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି।"
ନିରାଶ - କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଇବୋବି ସିଂହ
କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓକ୍ରାମ ଇବୋବି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗସ୍ତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାରେ ମୋଦିଜୀ "ବିଫଳ" ହୋଇଥିଲେ। ଇବୋବି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ଠୋସ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କହି ନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମଣିପୁରର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି, ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟରେ ଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି, ସେ ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଇବୋବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 28 ମାସ ଧରି ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ରହି ଆସୁଥିବା ମୈତେଇ ଏବଂ କୁକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ (IDPs) ପୁନର୍ବାସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ସମେତ କୁକି ବିଧାୟକମାନେ ମଣିପୁରର ବିଭାଜନ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପତ୍ୟକାର ମୈତେଇମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ମଣିପୁରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୁକି "ବାହ୍ୟ" କିମ୍ବା ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ମିଆଁମାରରୁ ପାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅନେକ କୁକିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2023 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। କୁକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗହୋଲ୍ଡ ବେଲ୍ଟର 10 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମିଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୀଘ୍ର ରାଜନୈତିକ ସମାଧାନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସହିତ ଏକ ପୃଥକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି, କେପିଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗଠନର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମଣିପୁରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ "ଜାତିଗତ ନିର୍ଯାତନା"ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମଣିପୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 2023 ମେ ମାସ ପରି ହେବ, ଯାହା ପରେ ହୋଇଥିବା ଅଭୂତପୂର୍ବ ହିଂସା ବନ୍ଦ ହେବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2023ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜାତିଗତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା। ପୂର୍ବ କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଭୟ କୃଷ୍ଣ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଣିପୁରରେ ସଂଘର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ।
ତେଣୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ସେଠାରେ ରହିଛି। "ଆମେ ସହମତ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆହ୍ୱାନ... କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ। କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, କାରଣ ଭାରତର ଏହି ଅଂଶ ଜାତିଗତ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ସମାଜ," ବୋଲି ଇମ୍ଫାଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି; ଭାରତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଏବଂ ମଣିପୁରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।"
ଚତୁରତାର ସହିତ ମଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁବାଦ କରିବା ସହିତ, ମୋଦି ମଣିପୁରକୁ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଭୂମି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ମଣିପୁରକୁ ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଭୂମି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ - କୁକି, ମୈତେଇ ଏବଂ ନାଗାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ।
ଆଶାର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର ଭାବେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମହିଳା (ଆସାମରୁ) ଜଣେ ମୈତେଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ: "ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋକୋମି ଭଳି ମୈତେଇ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକାର ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ବହୁତ ବଡ଼। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁକି ଜୋ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସସପେନସନ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ (SoO) ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି।"
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଭୂମିରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ, ମୈତେଇମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। "ତୁମ ହାତରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି," ମଣିପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଏହା ଲେଖା ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଣିପୁର ଗସ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା କହିଥିଲେ,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରି ନଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଏବେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି।"
ଶେଷରେ ମଣିପୁରକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଅଛି ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ତିନିଟି ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ମନୋଭାବ।
ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଚାର!! ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସହ ଏକତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅପିଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ "ଶାନ୍ତିର ନୂତନ ପ୍ରଭାତ" ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲା କୁକିମାନଙ୍କୁ (ଚୁରାଚନ୍ଦୁରର ଲୋକମାନେ) ସେମାନଙ୍କ ସୀମା ବାହାରେ ଅବୈଧ ବସତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। "ଆମେ ଆମ ସୀମା ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।"
ରାଜଧର୍ମ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଶିବିର:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ "ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିସ୍ଥାପିତ" ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ। ଏହା ଅହମଦାବାଦରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।
ଆମେ ୨୦୦୨ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ୪ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୦୨ ରେ, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଶାହ ଆଲାମ୍ ଶିବିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ୯,୦୦୦ ବିସ୍ଥାପିତ ମୁସଲମାନ ବାସ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଦେଶରେ ଶରଣାର୍ଥୀ। ୨୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୦୨ରେ ଗୋଧ୍ରାରେ କର ସେବକ / ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଗୁଜରାଟରେ ଘଟିଥିବା ଧାର୍ମିକ ହିଂସାର ଶିକାର ଅଗଣିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି।
ବାଜପେୟୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହାଫ୍-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦାଢ଼ି ଥିଲା। ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ: "ମେ କିସ୍ ଚେହରା ଲେକେ ବିଦେଶ ଯାଉଁ (ଏବେ ମୁଁ କେଉଁ ମୁହଁରେ ବିଦେଶ ଯିବି?)" ଏହା ଅବାଧ ହତ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା।
