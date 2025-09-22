ETV Bharat / opinion

OPINION: ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି GSTରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଗମ କରିବାର ବାଟ

GST ସଂସ୍କାର ସର୍ଜନ ଏବଂ ରୋଗୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

Representational image
Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2025 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଡ. ଜି.ଭି ରାଓ

ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଜଣେ ସର୍ଜନ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛି ଯେ, ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ’ଣ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ କ’ଣ ସୁଲଭ।

ନୂତନ କର ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଅଣ-ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଏପରିକି ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ GST ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ବହୁ-ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଔଷଧ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପରେ GSTକୁ 12 ପ୍ରତିଶତରୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍କଟ ଏବଂ ବିରଳ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 33ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରମୁକ୍ତ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ମାସର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ।

ସେହିପରି, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ କିଟ୍, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ଯାହା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଥିଏଟର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନିଟରିଂରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ପ୍ରତିଶତ GST ହାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ରୋଗୀ ଓ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏଡ଼ାଇଦେବେ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି।

Representational image
Representational image (Getty Images)

ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ପିଟାଲର କାନ୍ଥ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ 18 ପ୍ରତିଶତ GST ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବୀମା ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ସେହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ବୀମା ଶସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହେବା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ରୋଗୀ ବୀମା ବାଛିବେ। ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ବିଷୟରେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଲ୍ ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ।

ସର୍ଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଉଚ୍ଚ କର ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଜିକାଲ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ GST 18 ପ୍ରତିଶତରୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଆଘାତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ହୃଦଘାତ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ।

ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେବେ ଏଥିରେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କିମ୍ବା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେବେ । ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନୂତନ ଟିକସ ଗଠନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଲିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କଭରେଜ୍ ରୁ ଉପକୃତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପଲିସି ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

File photo of AIIMS Delhi
File photo of AIIMS Delhi (ETV Bharat)

ଏହି GST ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ବୀମା ଯୋଜନାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ GST ଛାଡ଼ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱୈତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାକି ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଲଭ ଘରୋଇ ନୀତି ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଜନା। ଯଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁରକ୍ଷା ଜାଲକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୁଏ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଜଟିଳ କରନ୍ତି। ଅଣ-ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରି, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସମୟାନୁସାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରେ। ମୋ ପରି ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଫଳତା: ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୋଇ ସଠିକ୍ ସମୟରେ, ସଠିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା।

ଦାୟିତ୍ବ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ- ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଶାସକ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ, ଏହି ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଉ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାର ଏକ ପାଦ ନିକଟତର ହେବ।

(ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଭାରତ-ଆମେରିକା-ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା: କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକାର ‘ମକା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ’ରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ଭାରତ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କର ଗ୍ରହଣ: ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲଙ୍ଗାନା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ

For All Latest Updates

TAGGED:

NEXT GEN GSTHEALTHCARE MORE ACCESSIBLEINSURANCE PREMIUMNEXT GEN GST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.