'ରଣ ସମ୍ବାଦ 2025' ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଅଗ୍ନିସମ ଚାଟରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ମିଳିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରୁ ଯାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ ବା ବଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ।' ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ କରି ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ ।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରି ଏକ ସୀମିତ, ଛୋଟ ଅପରେସନରେ ବାୟୁସେନା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁସେନା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସିଛି ଯେ, ସେମାନେ ସୀମିତ ବାୟୁସେନା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, IDS(Integrated Defence Staff)ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏକ ମିଳିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଯେଉଁଥିରେ CDS ଅଧୀନରେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତିନି ସେବା ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବଳ ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥି ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଳାବାରୁଦ ଅବଶ୍ୟକତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିବ ।
ଏପରି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ସ୍ତର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ CDS ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଏପରି ନଥିଲା । ଏହା ଏକ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଧାରଣା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରଧାରାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗହରା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପହଲଗାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲା । କାରଣ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲା, ଯାହାର ସଙ୍କେତ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କାରଣ ଏହା ତାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରିନଥିଲା। ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣ ତାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପାକ ଶିବିର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଭାରତକୁ ସମୟ ମିଳି ଯାଇଥିଲା । କାରଣ ସେବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏପରି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତିର କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ମଧ୍ୟ NSA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନେକ ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଇନପୁଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏକ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ଗଠନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବା ଉଚିତ। ପାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଏପରି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପନ୍ଦର ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ହେବ, ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଅଧିକ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ସେତେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସେହିପରି, ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ବାହିନୀର ସମନ୍ୱିତ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଯାହା ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନ ଥିଲା । ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଠାରେ ସେବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କମାଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ମିଳିତ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁଇଟି ସେବା କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏକାଠି ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଠନରେ, ସେନା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ତା ଛଡା ଏହା ବାୟୁସେନାର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ?
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗଠନ ହେବ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଏକ ନୂତନ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେବ। ରାଜନାଥ ସିଂହ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ, 'ଆଜିର ଯୁଗରେ, ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।' ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମାସରୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିପାରେ।
ତୃତୀୟତଃ, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ସେମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି, ଯେ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ସମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସଂକୋଚ କରିବେ? ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅବାସ୍ତବ। ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡରମାନେ ମଧ୍ୟ CDS ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଚିଫ ଅଫ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ।
ସୀମିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଯେପରି ଥିଲା ସେହିପରି ସମନ୍ୱିତ କରା ଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ନ ପାରେ। ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗଠନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଉତ୍ତର ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ଏକ ନିୟମିତ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ସଂଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଯଦିଓ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବାହିନୀର ଗତିବିଧି ପାଇଁ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବାୟୁ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ଏହାକୁ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ କାରଣ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଯେପରି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସାଇବର, ମହାକାଶ, କୃତ୍ରିମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ଅଂଶ ହେବେ ଏବଂ ସେବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ହେବେ।
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧାରଣା ଏବଂ ଏହାକୁ ନକଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କମାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦାବଳୀ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରଥା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ।
ଭାରତୀୟ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ତିନୋଟି ସେବା ସହ ଜଡିତ ରଣନୈତିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସର୍ବୋପରି। ଏହା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଦଳରେ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବାୟୁସେନାର 7ଟି କମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ରହିବ? ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପାଶୋରି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି।
ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ସେନାକୁ ସାମିଲ କରି ରଣନୈତିକ ଏବଂପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଦଳରେ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ, ତେବେ ବାୟୁସେନାର ସାତଟି କମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଅଛି? ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଭେଦକୁ ଦୂରେଇ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି ।
