ETV Bharat / opinion

OPINION: ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିରଳ, ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ - RARE SILVER LINING

DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai, Air Marshal AK Bharti and Vice Admiral AN Pramod during the press conference on 'Operation Sindoor', in New Delhi ( ANI )