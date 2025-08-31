ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାତ୍ର 90 ମିନିଟର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ, ସହରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତ୍ରୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ଏହି ମୌସୁମୀରେ, ବାରାଣସୀର ଐତିହାସିକ ଘାଟଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ - ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ ବିପତ୍ତି ଆଣେ, ତାହାର ଏକ ଝଲକ। ଅନିୟମିତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସହରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।
ସହରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଇଞ୍ଜିନ। ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର 35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯାହା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP)ର 60 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ କରେ। ତଥାପି ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ଯୋଜନା ବିନା ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଣାମ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସହରୀ ବନ୍ୟା ଘଟଣା ତିନିଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଟେକ୍ ହବ୍, ନିମ୍ନ ଆବାସିକ ବସତି ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସବୁ ବନ୍ୟାର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ମାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିପଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷଣିକ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ହେବ। ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିନା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ମାନବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଜନଜୀବନରେ ବାଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ଅଭାବ, ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୀମିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଳମ୍ବ, ସହର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ଗଠନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଝଡ଼ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିରୋଧକ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଅଛି, ଏବଂ ମରାମତି କିମ୍ବା ଉନ୍ନତିକରଣ ଧୀର, ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଏହିଠାରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସମସ୍ୟାର ଅଂଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ- ପୁଞ୍ଜି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ - ବଡ଼ ପରିମାଣର ବନ୍ୟା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଜଳକୁ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ଶୋଷକ ଫୁଟପାଥ, ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଧାରଣ ପାଇଁ ବେସିନ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ଛାତ ଯାହା ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ- ଆଦି ଜଳ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ରଣନୀତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଘରୋଇ ଡେଭଲପର, ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନାଗପୁରରେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଯୋଗ, ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ 51ଟି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆକାରରେ ସାମାନ୍ୟ, ଏହା ବନ୍ୟା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗୀତା (PPPs)ର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଡାଟା ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ବନ୍ୟା ମ୍ୟାପିଂ, ସେନ୍ସର-ଆଧାରିତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ GIS ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତଥାପି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଘରୋଇ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା-ଚାଳିତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ସରକାର କେବଳ ସ୍କେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନେଟୱାର୍କରେ IoT (ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍) ସେନ୍ସର ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଏଆଇ ସହିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଡେଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସହର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁଣେରେ ଏକ ଘରୋଇ ଟେକ୍ ଉଦ୍ୟମ ସେନ୍ସର-ସଜ୍ଜିତ ବର୍ଷାଜଳ ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଳ-ସ୍ତର ତଥ୍ୟ ପଠାଏ, ସମୟୋଚିତ ପମ୍ପିଂ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଳବାୟୁ-ଅନୁକୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ସବୁଜ ବଣ୍ଡ, ଜଳବାୟୁ-ବିପଦ ବୀମା ଏବଂ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗୀତା (PPP) ବନ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉନ୍ନତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଡଲାରରୁ 4 ଡଲାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯାହା ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ଭାରତରେ ସବୁଜ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିବାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫେବୃଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସଂଗୃହୀତ 21 ବିଲିୟନ ଡଲାରର 84 ପ୍ରତିଶତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ନାସିକ ନଗର ନିଗମ ବନ୍ୟା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁଜ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡ ନଗର ନିଗମ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବୁଜ ବଣ୍ଡ ଜାରି, ଯାହା ପାଞ୍ଚ ଥର ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାଏ। 235.54 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ସମନ୍ୱିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, 26 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 132-241 ନିୟୁତ ଡଲାର ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାର୍ବଜନୀନ-ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତା (PPP) ଘରୋଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ଆହୁରି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ନିଗମ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଭାରତରେ 500 ନିୟୁତ ଡଲାର ଜଳବାୟୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ମିଶ୍ରିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଳବାୟୁ ନିବେଶକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
ତଥାପି କେବଳ ନିବେଶ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଘରୋଇ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏକ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନେକ MSME ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବାଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ (CSR) ପଦକ୍ଷେପ, ତାଲିମ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନୁକୂଳନକ୍ଷମର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ବାଧା ରହିଛି:
ନୀତି ଅନିଶ୍ଚିତତା, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିପଦର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆକଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚା, ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଜଳବାୟୁ-ବିପଦ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକାରେ ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିରତା ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ମାପଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ।
ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ:
ଭାରତର ସହରଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ବାରଣସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ମୌସୁମୀ ବନ୍ୟା ଏକ ଚେତାବନୀ। ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଏକ ଦୂର ବିପଦ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତା। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିରତା ଦାନ ନୁହେଁ- ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ନିରନ୍ତରତା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନବ ସୁରକ୍ଷା। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହାର ପୁଞ୍ଜି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ସହିତ, କେବଳ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ନୁହେଁ- ଏହା ସ୍ଥିର ସହରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସହ-ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ। ସରକାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା, ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଭାରତର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ସାଇଡଲାଇନ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଜଳବାୟୁ-ସ୍ଥାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବନ୍ୟା ଆଘାତକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ସହର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
