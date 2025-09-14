ETV Bharat / opinion

ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ: ଚାପ ଓ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା !

ଭାରତ SCOଭଳି ମଞ୍ଚରୁ ନିଜର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଅର୍ଥ ଆମେରିକୀୟ ବିରୋଧୀ ହେବା ନୁହେଁ।

Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump shake hands as they deliver a joint press statement after their meeting at the White House, in Washington, DC on Feb 14, 2025 | File photo
Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump shake hands as they deliver a joint press statement after their meeting at the White House, in Washington, DC on Feb 14, 2025 | File photo (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭାରତ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ନରମିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ଯ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ତାହା କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ, ସ୍କଟ ବେସାଣ୍ଟ ଏବଂ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଚାପ କୂଟନୀତି ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହାର ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳାଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ।

Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump deliver a joint press statement ion Feb 14, 2025
Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump deliver a joint press statement ion Feb 14, 2025 (ANI)

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରି ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିଲା । ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ନାହିଁ କି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ ଭାରତ । ବରଂ, ଭାରତ ଏକ ରଣନୈତିକ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଋଷର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିମିଶା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତିର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

Donald Trump gifts PM Modi the book ‘Our Journey Together’ during their meet at The White House, in Washington, DC on Feb 14, 2025
Donald Trump gifts PM Modi the book ‘Our Journey Together’ during their meet at The White House, in Washington, DC on Feb 14, 2025 (ANI)

ମୋଦି ସି ଜିନପିଙ୍କ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ଯିଏକି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ "ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର, ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାର ଚୀନରେ ହଜିଯାଇଛି।" ଭାରତ ଦ୍ବାରା ରଣନୈତିକ ବିକଳ୍ପର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନାରେ ୱାଶିଂଟନର ବେଚେନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିମ୍‌ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାଣିଜ୍ୟ ରଣନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ବିରୋଧୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶତ୍ରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକୁ କିଛି ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବେ CRINK (ଚୀନ୍, ରୁଷ, ଇରାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ) ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ସହିତ ଓଭରଲାପ୍ କରେ। ତଥାପି, ଏହି ମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ ୱାଶିଂଟନ ପାଇଁ କମ୍ ନୁହେଁ।

ବିକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ଉଦୟ:

ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ଭଲି ମେଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ଏକ ରାଜନୈତିକ-ରଣନୈତିକ ଧୁରି ଆକାର ନେଉଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଶ୍ୱ GDPର ପ୍ରାୟ 40% ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଚୀନ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇସାରିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ନୀତି ଗୁଡିକ ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଚାପ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ଚାଲୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin at the venue of the SCO Summit, in Tianjin on Sept 1, 2025.
Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin at the venue of the SCO Summit, in Tianjin on Sept 1, 2025. (ANI)

ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନୀକୁ ଅଙ୍କୁସ ଲଗାଇ ବେଜିଂ ୱାଶିଂଟନକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ତିନି ମାସର ଅବଧି ସମେତ ରିହାତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ରୁଷି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଲାସ୍କା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି।

ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତ ଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଓ୍ବାଶିଂଟନର ଚାପ ଯାହାର ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦରେ ଭୂମିକା ସର୍ବନିମ୍ନ, ଅନୁଚିତ ମନେହୁଏ। ନତମସ୍ତକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନୂତନ ସବଭାଗୀତା ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।

Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin at the venue of the SCO Summit, in Tianjin on Sept 1, 2025 |
Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin at the venue of the SCO Summit, in Tianjin on Sept 1, 2025 | (ANI)

ଚାପର ସୀମା:

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ । ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ବାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ବି ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଶା କରନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ସଫ୍ଟ ପାଓ୍ବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଛି । ଏକ ଏପରି ରଣନୀତି ଯାହା କେବଳ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଦେଶ, ଏପରିକି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ, କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ବହୁଧ୍ରୁବୀୟତାର ଉଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉତଥାନର ଉଦୟ ସାମୁହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବୀତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରତି ଏକ କାରବାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ସହଯୋଗର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ସଫ୍ଟ ପାଓ୍ବାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି।

Prime Minister Narendra Modi walks along with US President Donald Trump at the White House, in Washington, DC, on Feb 14, 2025
Prime Minister Narendra Modi walks along with US President Donald Trump at the White House, in Washington, DC, on Feb 14, 2025 (ANI)

ଏତିହାସିକ ଅନ୍ଧତ୍ବ:

ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । 1970 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସାର ପରଠାରୁ ୱାଶିଂଟନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ 9/99 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଘର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସି ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବେଜିଂର ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। 2000 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା, ଚୀନ ଏକ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ସାମରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତା ସହିତ ୱାଶିଂଟନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଚୀନ୍ ଝଟକା କୁହାଯାଉଥିଲା।

rime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump deliver a joint press statement ion Feb 14, 2025
rime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump deliver a joint press statement ion Feb 14, 2025 (ANI)

ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନ୍ତରମୁଖୀ ନୀତି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ଥର ଭାରତ ପରି ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ମବଲ୍ୟରେ । ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ। ଏହି ପଥ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଓ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ହାଇପରସୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ମାନବହୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ୱାଶିଂଟନର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।

ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ମୋଡ:

ବିଡମ୍ବନାରେ ବିଷୟ, ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଅବନତି ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ମୋଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଭା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଲାଭାଂଶ ଅଛି ଯାହା ତୁଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ, ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସହଭାଗୀତା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଇପାରେ।

ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ ଏହି ଆକାଂକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁନଃସନ୍ତୁଳନର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ବୟାନବାଜିରେ ନରମ କରିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆପୋଷ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଏସସିଓ ଭଳି ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ୱନିଜର ବିକଳ୍ପର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି ଯେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଆମେରିକା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ନିଜ ପକ୍ଷରୁ, ୱାଶିଂଟନ୍ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାପ ରଣନୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉପାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା।

ଯେମିତି ଦୁଇ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଅଛି: କାରବାର ରାଜନୀତି ଦଶନ୍ଧି ଧରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶେଷ କରିବା, ନଚେତ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଭ ଉଠାଇବା। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଏବଂ ମାସର ଅସ୍ଥିରତା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଭାଗୀତାର ଭଙ୍ଗୁରତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ବାକ୍ୟବାଜିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିପୂରକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଫାଟ ବଦଳରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଝଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ANALYSIS: ଟ୍ରମ୍ପ ଲୀଳା! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଶୁଳ୍କ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଏଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବ ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Opinion:ଭାରତ-ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଟାରିଫ ଟେନସନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA CHINA RELATIONTRUMP TARIFFSDONALD TRUMPINDIA AMERICA RELATIONINDIA US RELATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.