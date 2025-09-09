ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ସାରା ଭାରତ; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ
ବନ୍ୟା ପ୍ଳାବିତ ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତ । ବ୍ରିଜ ତଳେ ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ଦୃଶ୍ୟ ବି ସେତିକି ହୃଦୟଥରା ।
ବନ୍ୟା ପ୍ଳାବିତ ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତ । ବ୍ରିଜ ତଳେ ବନ୍ୟାର ଜଳ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ବି ସେତିକି ହୃଦୟଥରା । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବନ୍ୟାରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଗାଁ, ଘର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି।
କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 3 ଲକ୍ଷ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ 200 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏମିତି ବନ୍ୟା ? କେଉଁଠି ରହିଛି ତ୍ରୁଟି ?
ଗୁଜୁରାଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ-ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ
ପ୍ରଥମେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ । ଏହା ପରେ ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ । ପୁଣି ବଙ୍ଗୋସାଗରରୁ ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରି ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୌସୁମୀର 2ୟ ଲହର । ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହେବା ତଥା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଜମି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପଞ୍ଜାବରେ ୨୫୩.୭ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ସାଂଘାତିକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ୧୯୮୮ ମସିହାର ମହାବନ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି । କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭୫% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାଧୋପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାରେଜକୁ ପାଣି ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା । କାରଣ ଅଧିକ ପାଣି ଧରିବାର କ୍ଷମତା ବ୍ୟାରେଜ ନ ଥିଲା ।
ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଉଛୁଳି ପଡିଲା । ହିମାଚଳରୁ ପଞ୍ଜାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି । ହିମାଚଳର ଛଅଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମେତ ରାସ୍ତା, ଜମବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଧୋଇ ଗଲା। କେବଳ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୪୫ଟି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ୯୫ଟି ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ?
ତେବେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟୁଛି ? ପୂର୍ବରୁ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା । ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପାହାଡ଼ରେ ଗଛ ଏବଂ ଘାସ ଥିଲା ଯାହା ପାଣିକୁ ଧରି ରଖିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ପାଣିର ସ୍ରୋତକୁ ଅବରୋଧ କରି ଧୀର କରି ଦେଉଥିଲା । ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣା ନିକଟବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଘଞ୍ଚ ସବୁଜିମା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଖାଲି ଏବଂ ଖୋଲା ପଡ଼ିରହିଛି ।
ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, କାଠ ମାଫିଆମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୋଷି କରି ନେଲେଣି । ସମାନଭାବରେ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏବଂ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ହେଉଛି । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖଣି ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗାରୁ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଖୋଳି ଅଗଣିତ ଶିଳାରାଶି ଖୋଳି ନେଇ ଗଲେଣି । ସମୟ ସହିତ ଏମାନେ ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି।
ବନ୍ୟା କମିଯିବା ପରେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲୋଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଏ। ଆମେ ଧରାଲି ଏବଂ ହିମାଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଛୁ । ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ସମତଳ ଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ।
କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ?
ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ? ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବା ଦରକାର । ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୀଡିତ ତଥା ସବୁକୁଛି ହରାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରି ପାରିବା । ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କେତେ ଜୀବନ ଗଲା, କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ତାର ତଥ୍ୟ ଦେଶ ପାଖରେ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଯଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିହେବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ।
ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କରିପାରିବେ ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ
ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼ ଇଲାକାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ଥିତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲଦି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବିକାଶ ଯୋଜନା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାର ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସହାୟତା କରିପାରିବେ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭୂ-ସଂପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୈଷୟିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଜୋଶୀମଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥାନ୍ତା।
ହିମାଳୟର ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରକ ହେବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିନାହୁଁ ସେତେବେଳେ କ’ଣ ଘଟେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ । ସେମାନେ ଏମିତି ଧୋଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।
କାଠ ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ
କାଠ ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣି କମିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ କାଣ୍ତ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଯଦି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଛ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ବନ୍ୟା ଏତେ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଉପର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଏଥି ସହିତ ଗଛ କାଟିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ଦରକାର । ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ କୋଟା ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନଃ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସହମତ ହେବା ଦରକାର ।
ବନ୍ୟା ସମତଳକୁ ଅଣ-ଜନବସତି ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।
ସେହିପରି ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଥିବା ଜଳଛାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ।
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ପୁଣେରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ମନିଟରିଂ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଦରକାର ।
