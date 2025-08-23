ନିକଟରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି କେବଳ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ନୁହଁ ବରଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 19, 2025 ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚୀନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟୁରୋର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ୱାଙ୍ଗ ୟି ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି (SR)24ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା 2003 ମସିହାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସର ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା 2020 ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା କୂଳରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନର୍ମି 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ "ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ସହିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା" ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ଭାବେ 2020ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇପାରିଥିଲା।
ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଗତ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି । ଏମିତିକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଯେମିତିକି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ, ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚଳିତ ମାସରେ ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କର ଗତି ଉପରେ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଚୀନ୍ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ ।
ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଏହି ନରମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚିତ କାରଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସୀମା ଆଲୋଚନା ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନ୍ ଦୁଇଟି ନୂତନ କାଉଣ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଆକ୍ସାଇ ଚିନ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଚୀନ୍ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସୀମା ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନ୍ ଦୁଇଟି ନୂତନ କାଉଣ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଘୋଷଣା କଲା। ଏଥିରେ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଚୀନ୍ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ (ଡିସେମ୍ବର 2024 ଶେଷରେ) ଚୀନ୍ ପରିବେଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତିବ୍ଦତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚୀନ୍ ଜଳକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କିଛିଟା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକ୍ରମ ରୂପରେ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତେଜନା ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ରୁଷ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏକପାଖିଆ କଟକଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ଉପଭୋଗ କରିଆସୁଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମର୍ଥନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ଧାରା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଚୀନ୍ ସହିତ ଭାରତର ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା 2020 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକୀକ କରିବା ପଥରେ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ଦେଖାଯାଉଛି । କିଛି ବିଶ୍ଳେଷକ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର କଥା ଆସୁଛି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଯଦି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୁଏ, ତେବେ ରୁଷ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ରହିବ ନାହିଁ।
ଯଦି ଏହପରି ନହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ କୌଣସି ଚାପର ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ ଦେବ ନାହିଁ।
