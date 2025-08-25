ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ପକାଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ଚାପ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକକାଳୀନ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଅଧିକ ଟାରିଫ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି । ଏହି ଟାରଫ ଭୟ ଖାଲି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ତେଲ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ କିଣୁଛି । ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର କମ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି ଆମେରିକାର କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା । ଏହାର ଉଦାହରଣ ଭାବେ କପାକୁ ନେବା ।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ କପାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ନୂତନ କପା ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ 40 ଦିନ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ କପା ଉପରେ 11% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏହି "ବିଦେଶୀ କପା" ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକାରୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ।
କାରଣ, ବିଦେଶୀ କପା ପ୍ରତି କ୍ୟାଣ୍ଡି (୩୫୫.୬ କିଲୋଗ୍ରାମ) ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୫୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କପା ନିଗମ ପ୍ରତି କ୍ୟାଣ୍ଡି ୫୬,୦୦୦ ରୁ ୫୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କପା ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି) ୬୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ତେଣୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଘୋଷଣା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କପା ନିଗମ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ । ତେବେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ଶସ୍ତା କପାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ଟିକସ ଲାଗୁର ଚାପ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଶସ୍ତା କପା ଉତ୍ପଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଚାପକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ କରିପାରିବ।
ଦୁଗ୍ଧ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ମକା କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଚାପ
କୃଷି-ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି କପା ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକା ସରକାର ସବସିଡ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ତାର ଦୁଗ୍ଧ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚାଉଳ, ଚିନି, କାନୋଲା ଏବଂ ଇଥାନଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି। 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ରପ୍ତାନି 1.6 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା । ଏହି କୃଷି ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦାମ ( 868 ନିୟୁତ ଡଲାର ), ପିସ୍ତା (121 ନିୟୁତ ଡଲାର), ସେଓ (21 ନିୟୁତ ଡଲାର), ଇଥାନଲ୍ (Ethy ଆଲକୋହଲ୍ - 266 ନିୟୁତ ଡଲାର) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମକା ପରି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛି । ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କାରଣ WTO ସୁରକ୍ଷାକୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବୋ ଆମେରିକା ବିବେଚନା କରେ।
ଆମେରିକାର ତମାଖୁ ଉପରେ 350 ପ୍ରତିଶତ ନିଷେଧ
ଆମେରିକା ତମାଖୁ (350 ପ୍ରତିଶତ) ପରି କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି । ଆମଦାନୀକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ଜଟିଳ ଅଣ-ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ (NAV) ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହାକୁ ଆୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ସବସିଡି ସମେତ ବିଶାଳ କୃଷି ସବସିଡି ସଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଳକା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଛାଟରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ
ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କଠିନ । କାରଣ ଏହି ଟାରିଫ ଛାଟ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଶୁଳ୍କ ଏବଂ କୃଷି-ଡମ୍ପିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଭାରତକୁ ଆମେରିକୀୟ ଆମଦାନୀ ନିକଟରେ ନତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଆମେ ଅତି କମରେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେରିକାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା।
ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆମକୁ ଆମର ଫଟୋ-ସାନିଟାରୀ ଆଇନକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିବା ଜେନେଟିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କପାକୁ ଅନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କିସମରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିବା ଜୈବିକ କପାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବା। ଏହି ଉପାୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଚାର କମିଯିବ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ସଠିକ୍ ପକ୍ଷରେ ରହିବ।
ସେହିପରି, ମକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିବା । ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ମକାଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଭାବି ବିକ୍ରି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ କେବଳ ଜୈବିକ ଭାବରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ମକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ହଳଦିଆ ମକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେଇ ନୀଳ, ଲାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମକା କିସମ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ । GMO ମକା କିମ୍ବା GMO ମକାରୁ ତିଆରି ଚିନି ଆମଦାନି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହେବା ଉଚିତ।
ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରୁ କ୍ରୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା
ଆମେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ରୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଆମେରିକାର ପରିବେଶଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ପାରିବା ।
ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀରେ ରହୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଅର୍ଗାନୋ-ଫସଫେଟ୍ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟନାଶକ, ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ଭଳି ତୃଣନାଶକକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବାଦାମ, ସେଓ, କ୍ରାନବେରି ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀରେ ଏସବୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପହୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏବେ ତେଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଭାରତକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନସ୍ପତି ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆମେରିକାରେ କାନୋଲା ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲର ବଳକା ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ GM ମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହା ନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ କେବଳ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ ବରଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏହି ତେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜେନେଟିକାଲ୍ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସୋୟାବିନ୍ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଆମେରିକୀୟ ଗାଈମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଆହାର:
ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋପାଳନ ଆଡକୁ ଯିବା । ଏଠାରେ ଆମେରିକା ଆମକୁ ତାର ଆମେରିକୀୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କଠାରୁ ସ୍କିମ୍ଡ୍ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଏବଂ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏଠାରେ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମେରିକୀୟ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ-ଆହାର ଖାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ନିରାମିଷଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ । ଆମେରିକାର ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବ ।
ଆମେରିକାରୁ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନିର କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଏବଂ ଅମୂଲ ଭଳି ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟକୁ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଠେଲିଦେବା । ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ପରିମାଣ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କରଣ ଏସବୁକୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ଏଠାରେ ଭାରତକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାରଣ ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଆମଦାନିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଆମେରିକାରୁ ଜୈବିକ କ୍ଷୀର ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ ହେବାକୁ ପଡିବ । କ୍ଷୀରକୁ ଅଣ-GMO ଏବଂ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭ୍ୟାଲି ଭଳି ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଜୈବିକ କ୍ଷୀର ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଶେଷରେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ କେବଳ ଆମେରିକାରୁ ଜୈବିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ କୃଷି-ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଏପରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଆୟ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
