ଜାପାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତରୀୟ ମେକାନିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଜାପାନ ସହିତ ଭାରତ 1952,ଏପ୍ରିଲ 28ରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପୂର୍ବ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୀତି, ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଜାପାନର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଏକ 'ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗୀତା' ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିୟତା ଓ ଦୃଢ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2008 ମସିହାରେ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା, 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବୁଝାମଣାପତ୍ର, 2015 ମସିହାରେ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା, 2020 ମସିହାରେ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମାର ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ UNICORN ନୌସେନା ମାଷ୍ଟ ସହ-ବିକାଶ (2024) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
2024 ନଭେମ୍ବର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମରିକ ସହ-ବିକାଶ ଏବଂ ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜାପାନ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ NORA-50 ଆଣ୍ଟେନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା UNICORN ନାମକ ଏକ ୟୁନିଫାଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେଡିଓ ଆଣ୍ଟେନା। ଏହା ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକୀକୃତ କରେ, ନୌସେନା ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ମାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟେନା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହର୍ଣ୍ଣ-ଆକୃତିର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଯାହା ଏକ ଜାହାଜର ରାଡାର ସିଗନାଲକୁ କମ୍ କରିବା ତଥା ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆଣ୍ଟେନା ରଖିଛି। ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଲଟପାଲଟ ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଜଟିଳ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶରେ ମୋଦି ଓ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ 15ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏହାର ସଙ୍କେତ ଯେ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଲଗାତାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି ।
ଜାପାନର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ବାୟୁ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ତା'ର ସାମରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ବିଷୟ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାପାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। 'ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା' ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ, ଖୋଲା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦବାବମୁକ୍ତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିୟମ-ଆଧାରିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖେ।
ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ଯରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚଟି ପୃଥକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, 'ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା' ଯାହା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅବଦାନ ଦେବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ 'ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହ-ବିକାଶ ଏବଂ ସହ-ଉତ୍ପାଦନର ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଦେଶ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଏବଂ ଜାପାନର ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଜେନ୍ସି (ATLA) ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧିକରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଭାରତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ରୋବୋଟିକ୍ସ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଭବିଷ୍ୟତର ନେଟୱାର୍କ, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ।
ତୃତୀୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି 2012 ମସିହାରୁ ନୌସେନା ପାଇଁ ଜାପାନ-ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ (JIMEX) ଏବଂ 2018 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେନା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ଧର୍ମ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଏକ ବାର୍ଷିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ, ମିଳିତ ରଣନୈତିକ ଅଭିଯାନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଜାପାନ,ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ମିଲାନ (ବହୁପାକ୍ଷିକ ନୌସେନା) ସହିତ ବହୁପାକ୍ଷିକ ମାଲାବାର ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶୀଦାର ରହିଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ JA-MATA (ଜାପାନୀ ଅର୍ଥରେ "ଆମେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ") ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମିଳିତ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
27 ଅଗଷ୍ଟ 2025ର ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅଭ୍ୟାସର ଜଟିଳତା ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ତଥା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନବିକ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲିଫ୍ ଅପରେସନ୍ (HADR) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତ୍ରି-ସେବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଚତୁର୍ଥରେ, ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଜାପାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ସୁବିଧାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପଞ୍ଚମରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ସମୁଦ୍ର ଆଇନ ଉପରେ ଜାତିସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ନୌଚାଳନା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଶୁକ୍ରବାର ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାପାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ଟୋକିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ "ସଂଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ" ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ, ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ମିଳିତ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଆଲୋଚନା ଭଳି ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ 2008 ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। 2008 ପରଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ବାହାରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମଧ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କ୍ୱାଡ୍, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ଆଲାଏନ୍ସ (ISA), ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ (CDRI), ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ (SCRI) ଭଳି ବହୁପାକ୍ଷିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ।
2023-24 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ 22.8 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ 2024-25 ମସିହାରେ 25.15 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ଜାପାନରୁ ଆମଦାନି ରପ୍ତାନିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଛି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାନବାହାନ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ । ଆମଦାନି ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଇସ୍ପାତ, ତମ୍ବା ଏବଂ ରିଆକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା 43.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ରମାଗତ ନିବେଶ ସହିତ ଜାପାନ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ FDI ଉତ୍ସ।
ଜାପାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମାନିଛି। ପ୍ରାୟ 1,400 ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଜାପାନରେରହିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଭାରତରେ ଜାପାନୀ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । 2026 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ନିବେଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ୟେନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ 7-10 ଟ୍ରିଲିୟନ ୟେନକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷ AI ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ସହଭାଗୀତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶକ୍ତି ସହଭାଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୩୦୦ ବିଲିୟନ JPY (2.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର)ର ସଦ୍ୟତମ କିସ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ରେଳ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁକୁ ନେଇ ଏକ ଗତିଶୀଳତା ସହଭାଗୀତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିରତା ପଦକ୍ଷେପ (SCRI) ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିବିଧ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟ 54,000 ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ 665 ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହଭାଗୀତା ରହିଛି। ଭାରତ-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ।
