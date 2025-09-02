ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଯାହା 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ନୀତିର ଜଟିଳ ଆନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ।
କାର୍ବନ ବଜାର, ଯାହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିର୍ଗମନ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (ETS)କୁହାଯାଏ । ଏହା ହେଉଛି ନିୟାମକ ଉପକରଣ ଯାହା କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଏହା କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସମତୁଲ୍ୟ ନିର୍ଗମନର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ କୁ ପରମିଟ୍ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ବନ ବଜାରର ମୌଳିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ୟୁନିଟ୍। ଏହି ପ୍ରଣାଳି "କ୍ୟାପ୍-ଏଣ୍ଡ-ଟ୍ରେଡ୍" ନୀତିରେ କାମ କରେ। ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ମୋଟ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଗମନର ଏକ ସୀମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏହାସହ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଗମନ ସହିତ ସମାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଗମନକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ତର ତଳେ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଗମନ କରନ୍ତି। ଏହା ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ କାର୍ବନ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ମିଳିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (JCM)କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଢାଞ୍ଚା ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା 6.2 ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାପାନୀ ନିବେଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତରେ କମ୍ କାର୍ବନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଭାଗୀତା କରିପାରିବେ । ଏହି ସହଭାଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତର ସବୁଜ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଜଳବାୟୁ ସହଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ସହଯୋଗ ସ୍ମାରକପତ୍ର (MoC) ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସେ । ଯାହାକୁ 'ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର' ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ପଥ ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ।
ମିଳିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (JCM) ହେଉଛି ଜାପାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କମ୍-କାର୍ବନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମିଳିତ କମିଶନ (JCM) ଜାପାନ ଏବଂ ଭାରତ ଉଭୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସହ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ, ଯାହା ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ସହଭାଗୀ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା 6.2 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 2015 ଯୋଜନା, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ମିଳିତ କମିଶନ (JCM) ଜାପାନୀ ନିବେଶ ଏବଂ ଭାରତରେ କମ୍-କାର୍ବନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଘରୋଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତକୁ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏକ କମ୍-କାର୍ବନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳି ଅଧୀନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଦାନ (NDC) ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।
ଏହି ଜାପାନ-ଭାରତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoEFCC)କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିୟମକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା ପରେ, ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ COP26 ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ କାର୍ବନ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଶେଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା 6କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ଏହା କାର୍ବନ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସହମତି ଢାଞ୍ଚାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
1) ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବ।
2) ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଏହା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଦାନ) ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସିଧାସଳଖ କାର୍ବନ ଅଫସେଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ସମର୍ଥକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଢାଞ୍ଚା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ଉଭୟ ଦେଶ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଗମନ- ହ୍ରାସକାରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପରେ ନିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ବନ କ୍ୟାପଚର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଉନ୍ନତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଏବଂ ବୃହତ ପରିମାଣର ବନୀକରଣ ଏବଂ ପୁନଃବନୀକରଣ ଭଳି ପ୍ରକୃତି-ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସରୁ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
ଅନ୍ତତ, ଏହି ବଜାର-ଚାଳିତ ପଦ୍ଧତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କାର୍ବନ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଆଡ଼କୁ ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ନିୟାମକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂରକ କରିଥାଏ।
2024 ବାକୁ ଜାତିସଂଘ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ (COP29)ର ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱ କାର୍ବନ ବଜାର ନିୟମ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା, ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ବରୁପ ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ଜଟିଳ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ନିୟମ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଧାରା 6 ରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସହଯୋଗକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ନୂତନ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଢାଞ୍ଚାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧାରା 6.2 ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରେ। ଏହା ବୈଷୟିକ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶଗତ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଧାରା 6.4 ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବିଶ୍ୱ କାର୍ବନ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏକ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଗମନ- ହ୍ରାସକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ।
ଏହି ସଫଳତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ବନ ବଜାରର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶକୁ ଦିଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଢାଞ୍ଚାର ସଫଳତା ଜାତିସଂଘର 2050 ସୁଦ୍ଧା "ନିଟ ଶୂନ୍ୟ" ନିର୍ଗମନ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଅଟଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ବାସ୍ତବବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ନିଜର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚୀନ ଜୁଲାଇ 2021 ରେ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜାତୀୟ ନିର୍ଗମନ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଜନା (ETS) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଆରମ୍ଭରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଦେଶରେ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୁ ସାମିଲ କରି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2,225 ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏକକ କାର୍ବନ ବଜାର ଭାବରେ, ଏହି ଯୋଜନା 2060 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ବନ ନିରପେକ୍ଷତାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସଙ୍କଳ୍ପ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନର ରଣନୀତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ।
କାର୍ବନ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ କ୍ୟାପ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରି, ETS ନିର୍ଗମକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ବନ ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଜାର-ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମୟ ସହିତ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ନିର୍ଗମନ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ନିର୍ଗମନ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (EU ETS) 2010 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ।
2005 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା, ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ନିର୍ଗମନ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (EU ETS) ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ବନ ବଜାର। EU ର ଜଳବାୟୁ ନୀତିର ଏକ ଆଧାରଶୀଳ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ବଜାର-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗ୍ୟାସ (GHG) ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ବନ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ 'କ୍ୟାପ୍-ଏଣ୍ଡ-ଟ୍ରାଡେ' ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କାମ କରେ:
1. କଭର କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରୁଥିବା ମୋଟ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସର ମାଚ୍ରା ଉପରେ ଏକ କଠୋର ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
2. ଏହି ସୀମା ବାର୍ଷିକ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ଯାହା EUର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସହିତ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
3. କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଗମନ ପରମିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରନ୍ତି।
4. ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନିର୍ଗମନକୁ ନିଜର ପରମିଟ୍ରେ କମ୍ କରିଥାଏ ସେ ତାର ଅତିରିକ୍ତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଏହାର ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଗମନ କରେ ତାହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରମିଟ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ଦ୍ବାରା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହାର କାର୍ବନ ବଜାର ବିକଶିତ କରେ ।
EU-ETS ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ୟୁରୋପୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଗମନ ମାପ କରିବା, ଯାଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବଜାର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ପଦ୍ଧତି ସାମିଲ ।ଭାରତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପରିପକ୍ୱ କାର୍ବନ ବଜାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଘରୋଇ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟିଂ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେଟ୍ ବିକଶିତ କରିବା, ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଯେକୌଣସି ସରକାର-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆଇନ କିମ୍ବା ନିୟମ ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ବନ ଅଫସେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସେଥିରେ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ୍ ବଜାରର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଏହି ପ୍ରକାର ବଜାର ହେରଫେରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
